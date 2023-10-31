دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن بعض الوصفات التي يستخدمونها في تفتيح البشرة والقضاء على المسام والهالات السوداء من أجل هذا يقوم الكثير من النساء بالبحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أفضل الوصفات التي سوف تساعدهم على تفتيح بشرتهم، وفي هذا المقال سنقول لكم عن أفضل الوصفات باستخدام كريم ميبو المشهور جدا في الصيدليات وسوف تجدون حلول مذهلة بعد استخدامه. وصفة ميبو للقضاء على الاسمرار يساهم كريم ميبو بهذه الخلطه في التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة الموجودة في الجسم، دون الحاجة إلى شراء منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن.

ويحتاج تحضير تلك الوصفة إلى بعض المكونات الاقتصادية.

أيضا يساعد كريم ميبو في التخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنه في جميع مناطق الجسم المختلفة.

ويعد من أكثر الوصفات الاقتصاديه والتي ستوفر لك المال الكثير بدلا من ان تقومي بشراء أو بصنع الوصفات الباهظه في الثمن. طريقة تحضير هذه الخلطه في البداية يجب أن تقومي بوضع الخليط الذي تم إعداده على البشرة أو على المناطق السمراء التي ترغبين في تفتيحها، واتركي الخليط لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماما.

ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر قومي بتجفيف البشرة ثم ضعي الكريم المرطب على المنطقة المراد تفتيحها. كرري الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع الواحد على جميع الأماكن التي يوجد بها اسمرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هتندمي ندم عمرك لو مجربتيهوش”.. معجزة كريم ميبو هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الـ 70..حل لكل مشاكل في ثانية!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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