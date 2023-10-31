ضجة كبيرة .. طالب يجيب على سؤال بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصحح .. اكتشف ماذا كتب ليجعل المدرس يبكي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشر في الآونة الأخيرة إجابة غريبة لطالب في المرحلة الإبتدائية، حيث قام بالإجابة عن سؤال الإعراب في مادة اللغة العربية اجابة غريبة جداً تختلف عن إجابة باقي زملائه أو حتى الإجابة النموذجية، ومن العجيب أن هذه الإجابة تسببت في بكاء المعلم بكاء شديد جداً بالإضافة إلى تأثر كل من في قاعة التصحيح، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي هذه الإجابة العجيبة وكيف كان رد فعل المعلم بعد قراءته لها.

ما هي إجابة الطالب التي أبكت المعلم؟

ورد في امتحان اللغة العربية ل إحدى الصفوف الإبتدائية سؤال اعراب آية في القرآن الكريم تنص على، خلق الإنسان من عجل، ويتطلب من كل شخص اعراب كلمات هذه الجملة، ويفاجأ المعلم من اجابة غريبة لطالب ما، حيث قام إعراب الكلمة الاولى من الجملة على أنها فعل ماضي لم ينسى فاعله وأن الفاعل هو الله عز وجل وليس مبني للمجهول بل هو فاعل لن ينسى أبداً، وبالرغم من عدم معرفة الطالب بقبول هذه الإجابة أم لا إلا أنه كتبها ولم يتراجع عن أدبه مع الله.

رد فعل المعلم على إجابة الطالب

بعد قراءة معلم اللغة العربية لإجابة هذا الطالب المجتهد لم يتردد لحظة في إعطائه الدرجة النهائية لهذا السؤال، وبالرغم من اعتراض بعض المعلمين من هذه الدرجة إذ أن الإجابة ليست دقيقة مائة بالمائة إلا أن المعلم لم يتراجع عن هذه الدرجة واعتبرها مكافأة منه بسبب حسن أدبه مع الله، ومن بعد هذا الموقف قرر المعلم أن يتم شرح هذه الجملة بنفس طريقة إجابة الطالب حتى نتعلم كيف يكون الأدب مع الله.