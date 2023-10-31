“فكرة بمليون دولار”.. ارمي الرمان على النار وسوف تلاحظين ماذا سيحدث بعدها.. الطريقة التي أذهلت كل البشر!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكن الكثير من الناس رمي الرمان على النار لصناعة دبس الرمان، ويعد دبس الرمان صلصة حلوة حامضة مصنوعة من عصير الرمان، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأطباق، مثل المشاوي والسلطات والحلويات. يمكن شراؤه من المتاجر، ولكن من السهل أيضًا صنعه في المنزل، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.
مكونات تحضير دبس الرمان في المنزل
- لتر من عصير الرمان المصفى جيدًا وبدون أي إضافات (أو ما يعادل 4 أكواب).
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من عصير الليمون.
طريقة تحضير دبس الرمان في المنزل
- في قدر كبير، ضعي عصير الرمان والسكر وعصير الليمون.
- سخني المزيج على نار متوسطة، مع التحريك باستمرار، حتى يغلي.
- اتركي المزيج على نار هادئة لمدة 1-2 ساعة، أو حتى يصبح سميكًا ولزجًا.
- ارفعي القدر عن النار واسكبي دبس الرمان في برطمان زجاجي نظيف.
- أغلقي البرطمان بإحكام واتركيه يبرد تمامًا قبل التخزين.
نصائح تحضير دبس الرمان
للحصول على دبس رمان أكثر حلاوة، أضيفي المزيد من السكر.
للحصول على دبس رمان أكثر حموضة، أضيفي المزيد من عصير الليمون.
يمكنك أيضًا إضافة التوابل إلى دبس الرمان، مثل الهيل أو القرفة أو الزعفران.
لا تتركي دبس الرمان يغلي بشدة، لأن ذلك قد يؤدي إلى الاحتراق.
طريقة أخرى لتحضير دبس الرمان
- ضعي حبات الرمان في كيس نايلون أو في وعاء مغطى.
- استخدمي مطرقة أو شوكة لتقشير الرمان وإخراج البذور.
- صفي عصير الرمان من البذور والجلد.
- أضيفي السكر وعصير الليمون إلى عصير الرمان.
- اتبع الخطوات 3-5 من الطريقة الأولى.
- ويمكن تخزين دبس الرمان في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى عام.
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