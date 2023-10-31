دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الأسماك من الأكلات التي يفضلها عدد كبير من الافراد حيث انها تمتاز بانواع كثيره ومتعدده والجميع لا يختلف على مذاقها بالإضافة إلى أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية لأنها تحتوي على البروتين والفسفور والكالسيوم في مصر وتعد من اهم الاكلات التي ينصح خبراء التغذية بتناولها للاطفال والكبار للاستفادة منها ولكن يجب الحذر من بعض الانواع عند شراء السمك حيث هناك أنواع سامة تسبب الوفاة يجب الابتعاد عنها نهائيا سوف نذكرها خلال هذا المقال. انواع السمك السام السمكة على الارنبي أو السمكه المنتفخه وهى أحد الأسماك السامة التي يجب الابتعاد عنها حيث تحتوي على كمية كبيرة من السم تنتشر في الرأس والجلد ويطلقون عليها اسم السمكه الأرنبية لان لها أسنان حادة تشبه الأرنب.

سمكة العقرب وهي أحد الأسماك السامة التي توجد فيها الاسواق ويحذر من شرائها وتناولها فهي يتركز بها نسبة دسم عالية في الأشواك.

سمكة القط هذه السمكه تمتاز بجسم خارجي خاص وتشبه الحمار الوحشي في التخطيط وتعد من اهم انواع السمك السامه التي يتركز السم بها في الزّعانف. انواع أخرى من السمك السامه السمك الأسد وهذا السمك يمتاز بأنه شديد الخطورة لأنه يحتوي على سم في عظمة الظهر ويطلق عليه البعض سمكه الدجاجه.

سمكه البقرة وهي أحد الاسماك السامه التي يتركز السن بها في منطقة الزعانف والذيل.

سمكه البلازما وهي من الاسماك السامه شديده الخطوره تحتوي على سم في الظهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اوعى تشتريها تانى لو هتموت من الجوع.. ست انواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها وانقذ أولادك من الخطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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