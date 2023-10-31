اوعى تشتريه تانى حتى لو ببلاش.. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت يدمر الكبد والمناعة سموم لاطفالنا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الزيت من السلع الأساسية في جميع المنازل حيث انها يدخل في جميع الوجبات ولا يمكن الاستغناء عنه لذلك تكون ربات المنازل بشراء كمية من الزيت واستخدامها عند الحاجة ولكن هناك تحديث شديد من شراء الزيت مجهول المصدر الذي انتشر في جميع الأسواق بأسعار رخيصة ولكنه يؤدي إلى أمراض كثيرة ومتعددة ويمكن ان يؤدي الى الوفاة فهو تم إعادة استخدامه مرة أخرى من قبل أشخاص منعدمي الضمير وبيعه باسعار رخيصه وزهيده لتحقيق المكاسب الماديه بدون النظر الى صحه الافراد لذلك سوف نعرف لكم التفاصيل خلال هذا المقال.

إعادة استخدام الزيت

يقوم بعض الأفراد بشراء الزيت المستعمل من ربات المنازل وإعادة استخدامه مرة أخرى من خلال إضافة مواد كيماوية له لتفتيح اللون وتغييره ثم تعبئته في زجاجات مجهولة المصدر وتم بيعها بأسعار رخيصة لذلك يجب الحذر من شرائه والتأكد من البيانات الصحيحة على الزجاجة لتجنب حدوث أي أمراض فان هذا الزيت خطير جدا وحذرت منها وزارة الصحة ومن شرائه واستخدامه.

تحذير من استخدام الزيت اكثر من مره

الدكتور هشام موافي يحذر من استخدام الزيت أكثر من مرة في حاله الخلي او التعرض الى درجه حرارة عاليه حيث ان ذلك يؤدي الى تفكك حراري في الزيت ويسبب العديد من الأمراض لذلك يجب ألا يتم استخدامه اكثر من مرة أو مرات متعددة حفاظا على صحة أفراد الأسرة وعدم تعرضهم للاصابة بامراض مختلفة.