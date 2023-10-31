ابكي الملايين.. طالب أجاب على سؤال في ورقة الامتحان بطريقة مذهلة أثارت الجدل وابكت المصححين ماذا كتب الطالب في ورقة الامتحان اعرف حالا 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إجابة الطالب في امتحان ماده اللغه العربيه أثار الدهشة العديد من الافراد حيث المعلم كتب أن هذه الإجابة ابكت المصححين ولا يستطيع الجميع تجاوزها في إصابتهم بحالة من الزهور والدهشه وكانت أحد الاسئله الامتحان اللغة العربية في سؤال النحو إعراب جملة معينة فإن أجابه الطالب كانت مدهشة ولم يصدقها أحد وجعلت المعلم يصور هذه الإجابة وينشرها على صفحته وقد لاقت انتشارا كبيرا على موقع على الفيسبوك ولغت العديد من التعليقات وسوف نتعرف على هذه الإجابة خلال الفقرات التالية.

ماذا كتب الطالب في الامتحان

جاء سؤال للطالب في مادة اللغة العربية اعراب الجملة الاتية خلق الله الإنسان من عجل ليقول الطالب خلق فعل ماض ولم ينسى الفاعل ولن اكتب مبني للمجهول وذلك تأدبا مع المولى عز وجل فإن ذلك يدل على مدى احترام الطالب فعندما قرأ المعلم هذه الاجابه اعجب بالطالب ومدى براعته ومدى احترامه وتأدبه مع الخالق عز وجل بالرغم من صغر سنه إلا أنه كتب إجابة تدل على براعة الطفل وحسن تربيته وحسن تعليمه.

رد فعل المعلم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على إجابة الطالب

أعجب المعلم بإجابة الطالب ولم يستطيع تجاوزها فقد اعطاه الدرجه النهائيه وكتب له بارك الله في علمك وادبك وكتب له احسنت وممتاز واعطى الطالب 20 درجة وهي درجة كاملة في الامتحان وقام بتصوير الورقة عبر حسابه على الفيسبوك ونشرها لتلقى انتشارا واسع وتعليقات ايجابيه على مدى حسن تربية الطالب وتجذبه مع الخالق وقال البعض انه يجب ان يكون مثال لزملائه.