دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فرصة لا تعوض.. الجوازات السعودية توضح طريقة تحويل تأشيرة الزيارة الى إقامة والشروط المطلوبه,

من الأسئلة الشائعة التي يطرحها المواطنون هي الطريقة التي يمكن من خلالها تغيير وضع الزيارة العائلية إلى إقامة، وما هي الرسوم المترتبة على هذا التغيير، بالإضافة إلى الشروط المرتبطة به.

وتؤكد المديرية العامة للجوازات أن التحويل من الزيارة إلى الإقامة ممكن، ولكن هذه العملية تتطلب توافر بعض الشروط والمستندات لضمان القيام بالتحويل بشكل قانوني وصحيح : وقبل انتهاء فترة الفيزا، يمكن بسهولة اتخاذ خطوات لتحويل الزيارة إلى إقامة عبر بوابة وزارة الخارجية السعودية.

سوف نوضح لكم في هذه القسم الخطوات السهلة والبسيطة للتحويل: الخطوات الإلكترونية لتحويل الزيارة إلى إقامة: تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية “خدمة التأشيرات”. تقديم البيانات المطلوبة المتعلقة بالمقيم في المملكة. الضغط على خيار “تعديل الطلب” وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مع رفع صورة شخصية. وأخيراً، الضغط على تعديل البيانات لإتمام الإجراءات بنجاح.

المستندات المطلوبة لتحويل الزيارة إلى إقامة: الإجراءات تتضمن تقديم عدد من المستندات لتحويل التأشيرة إلى إقامة، وهذه المستندات تشمل: صورة من تأشيرة الزيارة لأفراد الأسرة. صورة من شهادة الدراسة العليا للمقيم إن وجدت. صورة من السجل التجاري للمؤسسة التي يعمل بها المقيم. تقديم طلب إلى معالي وزير الداخلية لتأكيد التأعتذر، لكن نصك الأخير قد تم قطعه. فيما يلي استكمال المعلومات المطلوبة: تقديم طلب إلى معالي وزير الداخلية لتأكيد التحويل من الزيارة العائلية إلى الإقامة يرجى العلم أن هذه هي الخطوات الأساسية والمستندات المطلوبة, لكن العملية قد تختلف قليلاً بناءً على الظروف الخاصة بك.

الرسوم المترتبة على تحويل الزيارة العائلية إلى الإقامة: الرسوم التي يتعين دفعها تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الفيزا والوضع الشخصي للزائر، ولكن بشكل عام، يمكن أن تتراوح الرسوم من بضعة مئات إلى آلاف الريالات السعودية، وللحصول على تفاصيل أكثر دقة، يرجى الاتصال بمكتب الجوازات المحلي أو عبر الخط الساخن لوزارة الداخلية. يرجى العلم أن هذه المعلومات قد تتغير بناءً على التغييرات في القوانين واللوائح الحكومية السعودية، ولذلك، ينصح بشدة بالتحقق دائمًا من المعلومات الأخيرة من المصادر الرسمية.

الشروط المتعلقة بتحويل الزيارة العائلية إلى الإقامة: على الرغم من أن الشروط قد تختلف بناءً على الظروف الفردية، إلا أن هناك بعض الشروط العامة التي يجب توافرها لجميع الأشخاص الذين يحاولون تحويل الزيارة العائلية إلى الإقامة: يجب أن يكون الزائر قد أتم على الأقل 18 سنة من العمر. يجب أن يكون الزائر في حالة صحية جيدة وخالي من أي أمراض معدية.

يجب أن تكون تأشيرة الزيارة العائلية سارية المفعول في وقت تقديم الطلب. يجب أن يتم تقديم الطلب للتحويل من الزيارة العائلية إلى الإقامة قبل نهاية فترة الإقامة المحددة في تأشيرة الزيارة. الرجاء ملاحظة أن هذه ليست قائمة شاملة وقد تحتاج إلى تقديم مستندات إضافية أو تلبية شروط إضافية بناءً على الظروف الفردية، ولذلك، من الأفضل دائمًا التحقق من المتطلبات الحالية من خلال المصادر الرسمية….: فرصة لا تعوض.. الجوازات السعودية توضح طريقة تحويل تأشيرة الزيارة الى إقامة والشروط المطلوبة