خلي بالك من عيالك.. الأم وضعت كاميرا مراقبه في الغرفه وكانت صدمه لما رأتة مش هتصدق ايه اللي حصل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يجب على جميع الامهات والاباء وضع الأطفال تحت أعينهم طوال الوقت وذلك لمتابعتهم ومتابعة تصرفاتهم، حيث يكون الطفل في مرحلة يحتاج إلى التقويم ولا يدرك ماذا يفعل ولكن تتعرض بعض الأمهات الى ترك المنزل لفترات طويلة نتيجة لظروف العمل او ظروف اخرى لذلك فإنها تترك الأولاد ولا تعرف عن تصرفاتهم شيء ولكن هناك تصرف حكيم من امرأة تدعى تشيلي حيث أنها تعمل خارج المنزل لفترات طويلة لذلك وضعت كاميرا في غرفه ابنائها لتعرف تصرفاتهم وقد رأت صدمه في يوم من الأيام سوف نعرفها خلال الفقرات التالية.

وضع كاميرا مراقبه في غرفة الاطفال

قالت السيدة تشيلي أنها اضطرت إلى تركيب كاميرا مراقبة أطفالها على أربعة، حيث أن بينهم فتاة في العمر الرابع وسط أطفالها لذلك فإنها تظل خارج المنزل لفترات نتيجة لظروف عملها ولا تستطيع التواجد على مدار اليوم لذلك ترغب في مراقبة سلوك الأطفال عند غيابها خارج المنزل وقد وضعت لهم كاميرا وقامت بربطها بالهاتف لكي ترى تصرفات الابناء اثناء تواجدها خارج المنزل ولكنها اكتشفت صدمة جعلتها تسرع الي البيت لتكتشف الأمور.

ما الذي حدث في غرفه الاطفال

أوضح هتشيلي أنها اثناء مراقبة الأطفال قد سمعت اصوات غريبه وعاليه جعلتها تخلق على أطفالهم وتصيبها حالة من الخوف والفزع واتجهت مسرعا نحو المنزل لتطمئن على وتعرف ما هذا الصوت المزعج ولماذا يفعل أطفالها ذلك ولكنها وجدت الأطفال نائمين ولم تجد شيئا وبعد البحث وجدت ان هناك شخص يتلاعب بالكاميرا وقام باختراقها وهو من يضع هذه الأصوات.