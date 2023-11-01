وصفه سحريه “قنبلة التفتيح”… بمكونات منزلية بسيطة “الكركم والنشا”.. تقدري تصنعي المعجزات.. فوائد جبارة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الكركم مع النشا من أهم الوصفات الغنية بالمعادن والفيتامينات للبشره والتي تمتلئ ببعض العناصر المفيدة جدا أيضا للبشرة، كما أنها تقضي نهائيا على التصبغات وتعمل على القضاء على البقع وتساعد أيضا على التخلص من تقدم العمر وتعمل أيضا على التخلص من تصبغات أشعة الشمس فوق بنفسجية، وفي هذا المقال القصير سنتعرف على ميفية صنع هذه الوصفه السحريه والتي سوف تساعدك على التخلص من جميع مشاكل البشرة المختلفة.

وصفة الكركم مع النشا

صنفت وصفة الكركم والنشا من أهم الوصفات التي تساعد علي التخلص من جميع مشاكل البشرة المختلفة وأيضا تساعد على التخلص أيضا من مشاكل الشعر، وتحتوي هذه الوصفة على بعض العناصر الغذائية والمتميزة على الإطلاق التي يستفيد منها البشرة، واليدين، والجسم بالكامل وذلك لأنها تحتوي على المعادن وتحتوي على معظم الفيتامينات بل إنها تقضي على الالتهابات والحكة وتساعد أيضا على تقوية الدورة الدموية في الجسم المكونات.

فوائد وصفه الكركم والنشا

• ساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة.

• يعمل على التقليل من ظهور البقع والتصبغات.

• يساعد في تنعيم وتنظيف البشرة.

• يمتص الزهم الزائد ويساهم في علاج حب الشباب.

• يعزز الاسترخاء ويمنح البشرة مظهرا مشرقا.

• يجعلك تشعرين دائما بالنشاط والحيويه وعدم الشعور بالخمول وعدم القدره على العمل.