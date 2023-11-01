كيفية الحفاظ علي صحت الكبد والكليه بدون دواء اوكيماويات بمشروبات طبيعيه..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكلى والكبد هما من أهم الأجهزة الحيوية في جسم الإنسان ، فهما يقومان بتنقية الدم من السموم والفضلات والمواد الضارة. لذلك ، من المهم الاهتمام بهما والحفاظ على سلامتهما ووظائفهما. في هذا المقال ، سنقدم لك سبعة مشروبات طبيعية تساعد في تطهير الكلى والكبد وتحسين أدائهما.

– شاي الهندباء: هو مصدر غني بالفيتامينات A وB-C وC وD والحديد والزنك ، ويعمل كمدر للبول يزيل السوائل الزائدة من الجسم ويعوض عن فقدان البوتاسيوم. كما أنه يخفف من الالتهابات ويساعد في حل حصوات الكلى. ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه وعدم تجاوز شهر في الاستخدام المتواصل.

– عصير البنجر: هو منظف قوي للكلى والكبد ، يساعد في خفض حموضة البول ومنع ترسبات الكالسيوم التي تؤدي إلى تشكيل حصوات الكلى.

– شاي الزنجبيل: هو مضاد للالتهابات والبكتيريا ، يخفض من مستوى الكوليسترول في الدم ويهدئ المعدة. يمكن تحضيره بإضافة قطع من الزنجبيل المغسول إلى الماء المغلي وتركه لبضع دقائق ثم تحلية بالعسل حسب الرغبة.

– شاي نبات القراص: هو نبات مفيد لصحة الكلى ، يطرد البكتيريا من المسالك البولية ويقلل من التهاباتها. يجب شرب كوب إضافي من الماء مع كل كوب من شاي نبات القراص لتسهيل عملية التطهير.

– عصير الليمون: هو مطهر فعال للدهون والكبد ، يحتوي على سترات تحلل الكالسيوم في الكلى وتمنع تشكيل حصوات. يمكن عصر خمس حبات ليمون في ربع لتر من الماء البارد وشربه.

– عصير التوت البري: هو مشروب مفيد لعلاج التهابات المثانة والحفاظ على صحة الكلى. كما أنه يحول دون ترسبات الأملاح التي تؤدي إلى حصوات الكلى.

– شاي الكركم: هو مطهر رائع للكلى ومضاد قوي للالتهابات. يساعد في علاج مرض الكلي المزمن وخفض ضغط الدم وتحسين وظائف الكبد. يمكن تحضيره بإضافة ملعقة صغيرة من الكركم المطحون إلى كوب من الماء المغلي وتركه لبضع دقائق ثم تحلية بالعسل حسب الرغبة.