«هتندم لو معرفتهاش»… عشبه يكرهها الجن.. هذه العشبه المعجزة تقضي علي الجن والمردة والشياطين تماماً في ثواني معدودة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ان عمليه تخليص الجن سواء من الجسد او المنازل التي يسكنها تحتاج للايات القرانية,و تحتاج كذلك للاعشاب الطارده للجن, التي تساعد علي اخراجة ليس ذلك فحسب بل ان المس و السحر ممكن علاجهما كذلك بالاعشاب، وفي هذا السياق يقول الشيخ محمد احمد المعالج بالرقيه الشرعية: ثبت من اثناء التجارب ان للاعشاب دورا مساعدا فالتخلص من الجن و طرده, و من هذة الاعشاب هو ورق الغار، الذي يعد من الأعشاب المحركه للجن المسيطر علي معدة المريض.

طريقة التخلص من الجن نهائيا

• أحضر ربع كيلو من عشبة ورق الغار، ثم ضعه في اناء كبير

• وبعدها قم باضافه ثلاثه لتر من المياه الفاتره على ورق الغار في الاناء واتركهم لمده 20 دقيقة.

• وبعدها قم بوضع ورق الغار مع المياه على النار إلى أن يغلي.

• وبعدها قم بتصفية الماء المغلي ويمكن استخدمه أكثر من مرة.

• وفي الاخير يمكنك استخدام هذه الوصفه من خلال وضعها على جسمك لمده لا تقل عن نصف ساعه وبعدها اغسل جسمك بالماء.

فوائد استخدام ورق الغار

1.ورق الغار يعطي فيتامين أ وفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

2.تعمل على حماية القلب من إصابته بمرض السرطان.

3.يحافظ على البشرة والشعر، وايضا يعد مسكنا لجميع الالام خاصه الام الالتهابات والمفاصل.

4.يساهم بشكل كبير في إلتئام الجروح والكدمات، وأيضا تخفف هذه العشبة من آلام لدغات الحشرات.

5. هذه العشبة تعتبر مقاومة لحساسية الجهاز التنفسي وكذلك الربو.

6.تعالج المعدة من أي غازات داخلها، وأيضا تعالج التجاعيد وتزيل العلامات الدقيقة الموجودة في البشرة.