هتبقى اجمل من نجوم السينما…وصفة زيت الزيتون والموز حلم كل ست داخل غرفة النوم .. حلمك هيتحقق والنتيجة مبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعددت الخلطات الطبيعية التي تساعد على تجميل المرأة وعلاج مشاكل شعرها وبشرتها، فمن أفضل وأشهر هذه الخلطات والوصفات الطبيعية هي وصفة زيت الزيتون والموز حيث أنها قادرة على علاج جميع المشاكل التي تعاني منها اغلب النساء من ناحية الشعر والبشرة كما أن خطوات ومكونات تحضير سهله جدا إليكم تفاصيل الوصفة.
كيفية تحضير خلطة زيت الزيتون والموز
تتميز هذه الوصفة الرهيبة باحتوائها على الكثير من الفيتامينات التي يحتاج إليها جسم الإنسان عن طريق خلط بعض المكونات على بعضها من خلال إتباع الآتي.
- نقوم بتقشير حبة كبيرة من الموز وتقطيعها إلى قطع صغيرة .
- ثم نضيف عليها كمية زيت الزيتون ويتم خلط هذه المكونات بشكل قوي حتى يكون الخليط متماسك وخفيف .
- بعد ذلك افردي هذا الخليط على كل بصيلات الشعر وتأكدي من توزيعه من الجذور إلى الأطراف
فوائد خليط الموز وزيت الزيتون للشعر
يحتوي خليط زيت الزيتون مع الموز على فوائد رهيبه للشعر من أهمها:
- يحافظ خليط زيت الزيتون مع الموز على الشعر بشكل طبيعي حيث أن له دور في تنعيم الشعر وعلاج مشاكله التي تعاني منها جميع الفتيات خاصة مشاكل تساقط و تقصف وتلف الشعر.
- كما أن هذا الخليط يتمتع بعدد كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الشعر كل يوم حتى ينمو بشكل صحيح ومن ضمن هذه العناصر البوتاسيوم و السيليكون والمغنيسيوم وبعض الزيوت الطبيعية.
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