أجمل نساء الدول العربية وفق تصنيف عالمي والصدمة في مرتبة نساء مصر والسعودية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجمال هو من ضمن ما يسعد المراة وتعطيها ثقة في نفسها، فالمرأة دائما تحب أن تسمع كلمات رقيقة وانها جميله ويوجد بعض من المجلات العالمية التي تهتم بالمرأة وجمالها بل تلك المواقع وان موقع رانكر الأمريكي الشهير والذي قام بتصنيف السوريات المركز الأول كـ أجمل نساء المنطقة العربية ومن خلال مقالنا سنتعرف على أجمل نساء الدول العربية والتصنيف العالمي لنساء مصر والسعودية .

أجمل نساء الدول العربية والتصنيف العالمي

م المنافسة بين كل من تونس والمغرب واللذان حصلوا على المراكز الثانية والثالثة ثم فلسطين بالمركز الرابع ولبنان بالمركز الخامس وان بلد الجزائر بالمركز السادس ومصر بالمركز السابع والعراق المركز الثامن، ثم جاءت كل من ليبيا واليمن والسعودية والسودان والبحرين بمراكز متتالية كما ان بعض من الدول التي حصلت على المركز الاخير وهي موريتانيا وقطر والكويت والامارات والصومال وعمان.

ترتيب نساء العالم جمالاً

حيث انه يمكننا التعرف على مستوى العالم في الجمال فقد جاءت الدول العربية سوريا بالمركز 31 و وتونس في المركز ال36 بينما اما عن بلد المغرب جاءت بالمركز 39 من أصل 160 دولة والتي تم اشراكهم في ذلك حيث ان هذا التصنيف اعتمد على عدة عوامل والي تتعلق بالشهرة التاريخية لأجمل النساء ، ووفقا لتصنيف الأدبيات العربية لأجمل النساء في المنطقة العربية والوجوه النسائية الجميلة الأكثر انتشارا كما انه احتساب آراء الجمهور والذي يخصون في ذلك المسابقة الخاصة بالمراة والجمال على انه لم يتم اخييار البلد الذي تنتمي له وفقا لوسائل إعلام الاردينة.