دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت أدوات التجميل التي تستخدمها كل فتاة بكثرة على وجهها ضارة جداً على المدى البعيد ولكن لم أكتشف ذلك إلا بعد مرور فترة من الزمن حيث أظهرت مشاكل عديدة جدا من ظهور هالات سوداء او كلف و نمش و اسمرار وبقع داكنه على البشره فمن أهم المناطق التي تهتم بها جميع السيدات في جسمها هي بشرتها لأنها من أهم علامات الجمال التي تعتبر واجهة الجسم لاي شخص، وترغب طول الوقت بأن تكون بشرتها ناعمه وبيضاء و نضره خاليه من أي مشاكل فإليكم أفضل وصفات البشرة الطبيعية لعلاج مشاكل الوجه، باستخدام بذور الكتان الذي أصبح له دور كبير في هذه الوصفات والمستحضرات الطبية نظرا بفوائده الصحيه العديده التي تدخل في صناعة الكثير من الكريمات ومستحضرات التجميل الغالية السعر. مكونات وصفة بذور الكتان ملعقة واحدة من بذور الكتان.

إثنين ورقة لورا

كبسولة واحدة من فيتامين E .

ملعقة كبيرة من جيل الصبار .

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

كوب من الماء تحضير وصفة بذور الكتان للبشره في البدايه نضع كوب من الماء على المتوسطة في إناء مناسب.

ثم نضيف ملعقة بذور الكتان وورق على هذه المكونات ونقلبهم جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

ثم نقوم بتصفية هذا الخليط وهو ساخن.

نضيف زيت الزيتون ونقلبهم مع المكونات السابقة ثم نضيف جل الصبار أو كبسولة فيتامين e على الخليط السابق مع الاستمرار في التقليد حتى ان يصبح الخليط مناسب أمامك.

ثم نحفظه في برطمان محكم الغلق في مكان جاف والاستعمال منه مرة أخرى عند الحاجة وسوف تلاحظي بنفسك النتيجه الرائعه على بشرتك من أول استخدام لهذه الخلطه الخياليه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوزك هيتجنن عليكي لما يشوفك.. معجزة بذور الكتان هترجعك 50 سنه لورا مش هتصدقى النتيجه الخرافية من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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