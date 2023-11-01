دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القصافة من أحد الأدوات المتواجدة في جميع المنازل ومن المتعارف عليها انها تستخدم في تقليم الاظافر وازالة الزوائد فهي من الأدوات الشخصية التي يقتنيها جميع الأفراد وكل شخص يقول له الخاصه به ولكن الذي لايعرفه الكثير ان القصافه لها استخدامات كثيرة ومتعددة ولكن غير متعارف عليها ولا يعرفها الكثير فيمكن من خلالها انجاز المهمات في وقت قصير وبالرغم من انها اداه صغيره الا انها كثيره الاستخدامات ولن تخطر على بالك وسوف نعرضها لك خلال هذا المقال بالتفصيل. استخدامات القصافة تستخدم القصافة في فتح علب وزجاجات المياه الغازيه او اي برطمانات محكمة الغلق ويصعب فتحها حيث يستخدم الجزء المنحني في الخصافة ليتم الفتح بسهولة.

تستخدم في تثبيت اعواد البخور التقليدية من خلال وضعها في الفتحة التي توجد أعلى الخسارة ويمكن وضع طبق أسفل عود البخور لتلقي الرماد.

تستخدم القصافة في بعض الحرف اليدوية من خلال قطع الأسلاك البلاستيكية الصغيره او الاسلاك الحديدية أو ثنيها بأي الأشكال فهي صغيرة وتستخدم بسرعة. استخدامات أخرى للقصف تستخدم القصافة للاشخاص الذين يعشقون اعمال الكروشيه اليدوية فهي تساعدهم في مد الخيط من خلال وضعه في الفتحة الموجودة اعلى الخصافة فيمكن العمل دون أن يتشابك الخيط أثناء العمل وبالتالي تكون هناك مساحة مناسبة عند سحب الخيط

تستخدم كحامل للهاتف فيمكن مشاهده الفيلم المفضل او التسلسلية الخاص بدلا من إمساك الهاتف باليد لفترات طويلة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاع عمرنا احنا بنستخدمها غلط ما طلعتش للأظافر ست استخدامات عبقرية للخصاف مش هتخطر على بالك العفريت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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