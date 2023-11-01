وصل سعرها إلى 150ألف جنيه.. ملعقة السنبلة الموجودة في كل بيت دور عليها و هتبقى مليونير.. اعرف السر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد هذه المعلقة في كل بيت والتي تحتوي على شعار السنبلة في اليد الخاصة بالملعقة وانها من ضمن جهاز أي عروس في الأجيال القديمة وتم انتشارها وقت السبعينيات وما قبلها في جميع البلاد العربية المختلفة، فقد كانت في دولة العراق سنة 1970 لم يخلو أي منزل من منازل الشعب العراقي حيث انه تم استيراد ما يقارب غلى 3 مليون معلقة ومن خلال مقالنا سنتعرف على ملعقة السنبلة الموجودة في كل بيت.

ملعقة السنبلة الموجودة في كل بيت

توجد في دولة ليبيا فقد كان الشعب الليبي يطلقون كلمة كشيك السبولة عليها وانهم ما قاموا باسترجاع ذكريات ملعقة السنبلة القديمة بسبب كثرة الطلب على هذه الملعقة وان بعض من المتاجر الإلكترونية المتنوعة انه حالة وجود ملعقة زي دي هشتريها منو ب 500 جنيه تسبب في حدوث جدل كبير جداً بين جميع رواد التواصل الإجتماعي.

ارتفاع سعر الملاعق ووصلها ل 150 ألف جنيه

تحدث خبير التثمين خلال تصريحات خاصة له أن ملاعق السنبلة تعتبر من أغلى وأثمن أنواع الملاعق داخل الأسواق القديمة ولكنه اوضح انه لم يصل سعرها إلى هذه القيمة وليس له أي أساس من الصحة وأن سعر هذه الملاعق لا يتعدى ال 30 جنيه كما انه توجد أنواع كثيرة من الملاعق والشوك والتي يتم بيعها بالفعل بأسعار كبيرة داخل أسواق الأدوات القديمة،ويمكن ان يصل لالف الجنبيها في بعض من الدول ولكنها ليست ملاعق السنبلة بل إنها نوع آخر مختلف شرط أن تكون من العلامة التجارية الفرنسية.