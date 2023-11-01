بذور الفلفل الأخضر حل سحري لفقدان الوزن بدون رجيم وفي اقل من اسبوع هتخس 10 كيلو…جرب بنفسك وشوف النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر أنواع الخضروات التي نهتم بتواجدها على الطعام هو الفلفل الأخضر حيث أنه يعطي مذاق ونكهه رائعه للأطعمة خاصة عند عمل المحشي اللذيذ ويحتوي على فوائد صحيه رائعه فكل ما هو أخضر يعتبر مفيد وبه عناصر غذائية عديدة وخاصة عنصر الحديد، كما أنه يدخل في عمل السلطات بشكل رائع ويتم عمل شرائح رائعه منه في حشوات السندويشات المتنوعة ولكن وصفه اليوم نأخذها من بذور هذا الفلفل لتقليل وزن الجسم الزائد إليكم التفاصيل

وصفة بذور الفلفل لفقدان الوزن

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من بذور الكمون.

1 ملعقة صغيرة من بذور الفلفل الأخضر.

1 كوب من الماء.

الخطوات

نقوم بتحضير المطحنه الخاصة بالبهارات ونضع فيها بذور الفلفل حتى أن يتم هرسها تماماً .

ثم نضيف عليها كوب من الماء ونرفعه على نار متوسطة إلى درجة الغليان بعد ذلك عليك بتهدئه النار لمدة 10 دقائق.

ثم أطفأ النار ورفعهم من عليها لكي يبرد تماما حتى تستطيع تصفيه هذا الخليط بسهوله وهذه الخطوه لكي نحصل على السائل أو المشروب الذي تم غليه من هذه المكونات .

ليتم تناوله مرتين في اليوم وسوف تتخلصي من 10 كيلو على الأقل من وزنك من اول اسبوعا.

فوائد بذور الفلفل الاخضر للتخسيس

من اهم مميزات بذور الفلفل انها تحتوي على مادة الكابسيسين التي تعمل بدورها على زيادة معدل الأيض بحر الصالات الحرارية وبالتالي ستؤدي الى خسارة كبيرة في الوزن بكل سهولة.