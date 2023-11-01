اوعى تشتريها تانى وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم يسبب الأمراض ويؤدي إلى الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حذرت وزارة الزراعة من شراء نوع معين من الطماطم في الأسواق حيث انه خطر على صحة ويسبب كوارث والعديد من الأمراض المختلفة حيث يجب الحذر عند شراء الطماطم من العزوه بتجنب هذا النوع الذي تم استيراد تقاوي غير صالحة للاستخدام من قبل البعض المزارعين ولكن الوزارة قامت بتفتيش البساتين وسوف تعاقب كل من يقوم بزراعتها وحذرت المواطنين من شراء هذا النوع لانه يسبب امراض كثيرة ويحتوي على مواد تسمى تسبب العديد من الأمراض في الجهاز الهضمي والأمعاء وتصيب الأفراد بأمراض خطيرة يمكن تؤدي إلى الوفاة.

تحذير من شراء هذا النوع من الطماطم

تحتوي الطماطم على قيمه غذائية عاليه لذلك يقبل على تناول عدد كبير من الأفراد وتدخل في العديد من الوجبات المختلفة ولكن وزارة الصحة حذرت من نوع معين من الطماطم وهو 0 25 هذا النوع يؤثر على الصحة ويؤدي إلى العديد من الأمراض لذلك احذري من شراؤه من الأسواق.

كيفية شراء الطماطم الصحيحة

احرصي عند شراء الطماطم ان تكون ذات اللون الاحمر مكتمل النشط حيث ان الطماطم الغير مكتمله توجد بها بعض اللون الأخضر فهي تحتوي على مادة سامة ضارة جدا بالصحة وتسبب بعض الأمراض المختلفة مثل القئ وآلام في الحلق وآلام في الأمعاء نتيجة لعدم جيدا بالإضافة، إلى أنك لا تقومي بشراء الطماطم التي بها جزء عفن حتى ولو صغير لا تقوم بإزالته باستخدام الطماطم حيث ان هذا الجزء يؤثر على الأجزاء كاملة.