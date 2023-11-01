دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يخفى على أحد مدى خطورة تواجد الثعبان في المنزل فهو من الزواحف القاتلة، لذلك في حالة تعرضك إلى حدوث ذلك عليك التصرف بحكمة حتى لا تتعرض إلى أي أخطار، كما أن هناك علامات تدل على وجود هذا الكائن المخيف عليك التعرف عليها حتى تساعدك على اكتشاف الأمر بسرعة قبل حدوث أي كارثة، ولكن يجب عليك أن تعلم أن الثعابين لا تتواجد في الفراغ لذلك عليك أن تحرص على تنظيف المنزل باستمرار والتخلص من أي أشياء قديمة.
ازاي اعرف ان البيت فيه ثعبان؟
ربما تظن أن رؤيتك الثعبان في المنزل هو أمر يحدث بغتة دون وجود أي علامات سابقة، ولكن في حقيقة الأمر هذا خطأ حيث أن هناك علامات يجب عليك الحذر منها وهي كالآتي:
- سوف تبدأ في ملاحظة وجود رائحة كريهة في المنزل دون سبب واضح.
- بالإضافة إلى إمكانية رؤية بعض القطع من جلد الثعبان، ذلك في حالة قيامه بتغيير جلده.
- إلى جانب ملاحظة وجود براز داكن اللون له طرف ذو لون أبيض، وربما يحتوي على بقايا عظام نتيجة تناول الفريسة.
ماذا يفعل من وجد ثعبان في البيت؟
رؤية الثعبان في المنزل أمر يبعث الرعب في قلوب الأسرة بأكملها، ولكن عليك الحذر والتصرف بهدوء واتباع الخطوات الصحيحة وهي كالآتي:
- أبدأ في التحرك بهدوء تام حتى تبتعد عن الثعبان.
- في الخطوة التالية قم بتوزيع المواد ذات الرائحة النفاذة مثل الشيح في جميع أرجاء المنزل.
- سوف ينفر الثعبان من الرائحة ويهرب من المنزل.
- كما يجب عليك الاستعانة بالخبراء في هذا الأمر لتطهير المنزل والتأكد من اختفاء الثعبان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متشلش هم هتجيبه في ثواني .. علامات واضحة وخطيرة تدل على وجود ثعبان داخل منزلك وهذه أماكن تواجده .. تعرف على كيفية التخلص منه دون الإقتراب منه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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