معلومة لا يعرفها الكثيرون .. من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، فما معنى ذلك ؟ .. هل فكرت يوما ماذا تعني!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد حدثنا الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- عن جميع أمور ديننا ودنيانا ومن أهم هذه الأمور هي علامات اقتراب يوم القيامة والتي تمثل الخروج عن كل ما هو طبيعي ومألوف في عالمنا، ومن العلامات التي تم ذكرها “أن تلد الأمة ربتها” وذلك كما جاء في صحيح البخاري، ولكن يتساءل الكثير عن معنى هذه الجملة وبالفعل هناك عدة تفسيرات جاءت على ألسنة علماء الأُمة، وقد تطَلب الأمر ذكرها لكم من خلال هذا المقال.

حديث أن تلد الأمة ربتها

من الأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي الكريم في نطاق وصفه لعلامات الساعة هو قوله “أن تلد الأمة ربتها” والأَمة هي المرأة المملوكة التي لا تملك حريتها ومن أشهر تفسيرات هذا الحديث الآتي:

انتشار الإسلام في جميع بقاع الأرض حتى تصبح نساء المشركين سبايا، ثم يستولدها الملك حتى يصبح ابنها هو سيدها.

أن تصبح المملوكة أمًا لولد يُعتق من العبودية، ثم يصبح ملك وأمه من الرعية.

أو أن يزيد عقوق الأبناء لأمهاتهم فيقومون بمعاملتها مثل الأَمة المملوكة.

ما هي أول علامة من علامات الساعة الكبرى؟

الاطلاع على المعلومات الخاصة بعلامات الساعة هو أمر واجب على كل مسلم، حيث أن هذه العلامات هي الدليل على إقتراب يوم الحساب والوقوف أمام الله تعالى، لذلك يتساءل الكثير عن أولى هذه العلامات وقوعًا.

وهي خروج المسيخ الدجال وقد جاء هذا الاسم من الدجل والكذب، فهو بمثابة اختبار للناس في هذا الزمان حيث يبدأ في الإدعاء بأنه رجل صالح حتى يتقرب من الناس ثم يقول بأنه ملك ثم يدعي النبوة وفي النهاية يُطلق على نفسه أنه إله، ومن يؤمن به يدخل النار وبئس المصير.