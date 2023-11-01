دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خليه في بيتك دايما: معجزة كريم ” ميبو ” هترجعك شباب حتى لو وصلت إلى سن الــ70 (طريقة الاستخدام),

الكثير من النساء يعتمدن على الوصفات المنزلية لاجل التخلص من مشاكل البشرة التي تعاني منها، وذلك نتيجة التكلفة المرتفعة لمنتجات العناية بالبشرة، بالإضافة إلى الفاعلية الكبيرة لتلك الوصفات. حيث أن مشكلة ظهور مناطق داكنة في الجسم من أكثر المشاكل المزعجة للكثير من السيدات والتي تشعرهن بعدم الثقة في النفس والإحراج.

واليوم سوف نقوم بحل تلك المشكلة عن طريق مكونات بسيطة متوافرة في كل منزل وسوف تعطيكي نتائج مبهرة،ستجعل الجميع يتساءل عن السر وراء تألقك وجمال وصفاء بشرتك

وصفة ميبو للقضاء على الاسمرار

يساهم ذلك الخليط في التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة الموجودة في الجسم، دون الحاجة إلى شراء منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن، ويحتاج تحضير تلك الوصفة إلى بعض المكونات الاقتصادية وهي كالتالي:

وصفة ميبو للقضاء على الاسمرار بالطريقة الآتية:

قومي بوضع الخليط الذي تم إعداده على البشرة أو على المناطق السمراء التي ترغبين في تفتيحها. اتركي الخليط لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماما

. قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر. قومي بتجفيف البشرة ثم ضعي الكريم المرطب على المنطقة المراد تفتيحها. كرري الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع الواحد على جميع الأماكن التي يوجد بها اسمرار.