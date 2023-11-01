دوت الخليج - كتب احمد صلاح - باحث سعودي يكشف عن اغذية تقوي الذاكرة وتؤخر الشيخوخه وتقاوم الزهايمر,
كشف استشاري التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان عن عدة أغذية تقوي الذاكرة وتؤخر الشيخوخة وتقاوم الزهايمر.وأوضح العثمان في فيديو له عبر تيك توك، أن هذه التغذية تشملالأسماك بكل أنواعها وبالأخص السلمون، والمكسرات بكل أنواعها بذور القرع وعباد الشمس.
إضافة إلى الكركم وزيت الزيتون وجوز الهند، وكذلك التوت والتوت البري والتوت الأزرق والفراولة.ومن الخضار الزهرة البروكلي والملفوف والملفوف الأحمر والسبانخ والفجل والفاصوليا الحمراء والحبوب الكاملة القمح والذرة والشعير والشوفان والدخن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث سعودي يكشف عن اغذية تقوي الذاكرة وتؤخر الشيخوخه وتقاوم الزهايمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.