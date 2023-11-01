ضجة كبيرة يثيرها طالب مصري .. إجابة طالب على سؤال داخل ورقة الامتحان أذهلت الجميع وأبكت المصحح .. اكتشف ماذا كتب سيجعلك تبكي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مادة اللغة العربية من أساسيات المواد التي يتم فرض تدريس على طلاب المدارس الحكومية بداية من المرحلة الإبتدائية وحتى الثانوية، وذلك لتقوية اللغة وتعزيز مكانتها في قلوب الطلاب بالإضافة إلى أنها اللغة الأم للبلد، ومن أساسيات اللغة العربية هو تعليم الإعراب والذي يأتي كـ سؤال أساسي في الامتحانات النهائية، وفي الشكوى التالية سوف نوضح لكم إجابة جميلة جدا لطالب في المرحلة الابتدائية قام بحل سؤال الإعراب بطريقة تختلف عن الجميع.

إجابة الطالب أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

في العام الماضي تم وضع سؤال إعراب آية قرآنية وذلك في امتحان اللغة العربية والذي تمكن من الإجابة عليه جميع الطلاب لسهولته إلا أن هناك إجابة وحيدة لطالب ما قد جعلت المصحح يضج بالبكاء عندما قرأ إجابته عليها، حيث يصنع سؤال الإعراب على، خلق الإنسان من عجل، ومن هنا قام الطالب إعراب فعل خلق على أنه فعل ماض مبني لم ينسى فاعله، والفاعل هو الله عز وجل وليس مبنًا للمجهول تأدباً مع الله.

رد فعل المعلم على إجابة الطالب

بمجرد انتهاء المعلم من قراءة إجابة السؤال والتي هي صحيحة مائة بالمائة بالإضافة إلى باقة الطالب وقوة إيمانه وأدبه مع الله قام بإعطائه الدرجة النهائية للسؤال، ومن ثم قام بتصوير الإجابة وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتعلم الكبار والصغار كيف يكون الأدب مع الله، وبالرغم من أن إجابة الطالب لم تكن دقيقة تمامًا كما وردت في المنهج إلا أن المعلم لم يبخل عليه بإعطائه الدرجة التي يستحقها وذلك جزاء لحسن أدبه مع الله.