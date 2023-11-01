العشبة المعجزة التي ستخلصك من الجن والشياطين .. اكتشف العشبة السحرية التي يكرهها الجن وستقضي عليه من أول استخدام بإذن الله تعالى .. لن تتوقع ما هي!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد خلق الله تعالى آلاف الأعشاب المختلفة التي تحتوي كلًا منها على فوائد لا حصر لها، وفي كثير من الأحيان نقوم باستخدامها دون أن ندري ما هي هذه الفوائد، على سبيل المثال عشبة ورق الغار أو ورق اللورا كما يُطلق عليه، نقوم باستخدامها بشكل أساسي في الطهي ولا نعلم أن لها دور كبير في التخلص من الجن أو الشياطين وتطهير المنزل لتعم السكينة والهدوء، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات سوف نتعرف عليها.

كيفية استخدام ورق الغار في طرد الجن

إلى جانب المواظبة على ذكر الله تعالى في المنزل، هناك بعض الطرق التي قد تساعد في طرد الطاقة السلبية والتخلص من الجن في حالة وجوده، ومنها استخدام ورق الغار والخطوات هي:

في إناء مناسب يحتوي على لتر من المياه، ضع كمية من ورق اللورا.

ثم ضع الإناء على النار حتى يبدأ في الغليان.

بعد أن يغلي الماء لبعض الوقت، قم بتصفيته من الأوراق.

قم بوضع الماء في زجاجة، وابدأ في توزيعه في أركان المنزل كما يمكن الاستحمام به حتى تعم السكينة في الجسد والمنزل.

فوائد ورق الغار

نقوم باستخدام ورق اللورا في إعداد الطعام خاصةً اللحوم والمشويات، وذلك لما يضيفه من مذاق مميز ولكن فوائده لا تقتصر على ذلك ومنها الآتي: