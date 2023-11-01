« ابسط يا عم» … الفئات الاجتماعية المستفادة من زيادة المعاشات 2023 بالأثر الرجعي … يا سعدك يا هناك لو انت منهم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعتبر صرف المعاشات الاجتماعية أمرًا مهمًا للعديد من الأشخاص في مصر، وزيادة المعاشات تمثل فرصة للتخفيف من الأعباء المالية على الأسر يعكس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف زيادة لكافة المستفيدين من هذه المنظومة التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع توجيهات الرئيس، من المتوقع أن يتم صرف معاشات نوفمبر 2023 في مصر خلال الأيام القادمة يجب على المستفيدين متابعة التوجيهات والإعلانات الرسمية من الجهات المختصة للتأكد من مواعيد ومكان استلام المعاشات كما يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بالمعاشات وزياداتها من خلال مصادر موثوقة والجهات الحكومية المعنية. الفئات الاجتماعية المستفادة من هذه الزيادة كافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والمنظمات الاقتصادية والعاملين بالقطاع العام والخاص: يتم صرف مبلغ 600 جنيه كبدل معيشة لهؤلاء العاملين، وهذا يسهم في تحسين مستوى دخلهم وتقليل العبء المالي عليهم .

العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية للدولة: يتم زيادة الحد الأدنى لإجمالي الدخل لهؤلاء العاملين من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه، مما يزيد من دعمهم المالي ويساهم في تحسين مستوى معيشتهم .

الأشخاص المستفيدين من معاش تكافل وكرامة: يتم زيادة مبلغ الدعم المالي لهؤلاء الأشخاص بنسبة 15%، وهذا يساهم في تحسين وضعهم المالي وزيادة الدعم الاجتماعي الذي يتلقونه .

الأشخاص المتقاعدين والمستحقين: يتم زيادة الدعم الاستثنائي لهؤلاء الأشخاص ليصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه مصري، مما يسهم في تعزيز دخلهم .

الصحفيين المسجلين في النقابة: سيتم تنفيذ زيادة العلاوة التكنولوجية لهؤلاء الصحفيين وفقًا للموازنة، مما يساهم في تعزيز مكافأتهم المالية. شروط الحصول على الزيادة الانتهاء من أداء الخدمة أو العمل بشكل رسمي: يجب أن يكون الشخص قد انتهى رسميًا من أداء الخدمة أو العمل داخل المنشأة أو الجهة التي كان يعمل فيها يجب أن يكون هذا الانتهاء موثقًا بمستندات رسمية .

توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة أو العجز والوفاة: يجب على الفرد أن يكون مشتركًا في نظام التأمين الاجتماعي للشيخوخة أو العجز والوفاة. ويجب أن تتوافر لديه مدد اشتراك تعطيه الحق في الحصول على معاش. قيمة المعاش لا تجب أن تقل عن 50% من الأجر الأساسي الذي كان يتلقاه الفرد خلال فترة عمله.

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