« احذر متشتريهاش لو ببلاش» …7 انواع من الأسماك منتشرة في الاسواق تؤدي الى الوفاة …احذر قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأسماك هي مجموعة متنوعة ومذهلة من الكائنات البحرية التي تشكل جزءًا هامًا من التنوع البيولوجي في العالم البحري تمتاز الأسماك بمجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام والألوان، وتعيش في مختلف البيئات المائية، بدءًا من المياه المالحة في المحيطات والبحار إلى المياه العذبة في الأنهار والبحيرات، تتغذى الأسماك على مجموعة متنوعة من المصادر الغذائية، بما في ذلك الأحياء البحرية الصغيرة والطحالب والنفايات العضوية في الماء بالإضافة إلى ذلك، تلعب الأسماك دورًا هامًا في سلسلة الغذاء المائية، حيث تعتبر غالبًا فريسة للكائنات الأخرى مثل الطيور والثدييات المائية. بعض انواع الأسماك السامة سمك القرموط (Lionfish): يحمل هذا النوع أشواكًا سامة يجب تجنب لمسها. سمك الباراكودا (Barracuda): بعض أنواع الباراكودا تحتوي على مركبات سامة في لحمها. سمك الكبورا (Ciguatera): يحتوي على سم السيغواتيرا الذي يمكن أن يسبب تسممًا غذائيًا للأشخاص الذين يتناولونه. السمك البياض (Fugu): هذا السمك الياباني يحتوي على سم تتراد في الأعضاء التناسلية والكبد والمبيض، وهذا السم قد يكون قاتلاً إذا لم تتم معالجته بشكل صحيح. سمك البلوفين (Dolphin Fish): بعض الأفراد يتناولون لحم سمك البلوفين، ولكن يجب التنبه إلى أنه يمكن أن يحتوي على مستويات مرتفعة من الزئبق. فوغو (Fugu): هذه الأسماك تحتوي على سم يُعرف بالتيتروتوكسين (Tetrodotoxin)، والذي يمكن أن يكون قاتلاً إذا تم تناول أجزاء معينة من السمك غير المعالجة بشكل صحيح. سمكة العقرب: وهي الأخطر على الإطلاق نظرا لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة جدا من السموم، توجد في عظام الظهر وفي الزعانف وفي الجلد وفي الرأس.

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