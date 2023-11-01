دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنوع طرق تسوية اللحمة هو جزء مهم من تجربة تناول الطعام حول العالم. إن تسوية اللحمة تعكس تراثاً ثقافياً غنياً واختلافات جغرافية تجعلها تجربة لا تُنسى. ستجد أن هناك عدة طرق لتسوية اللحمة تعتمد على الثقافة والمكونات المتاحة. من الشواء الأمريكي الكلاسيكي إلى الكاري الهندي والشوارما الشرق أوسطية، يتميز كل نمط بتوابله وتقنياته الفريدة التي تجعلها لذيذة ومميزة. هذه المقدمة تستعرض بإيجاز هذا التنوع الرائع والشيق طريقة تسوية اللحمة بالعسل والزبيب المكونات: 500 غرام لحم بقري مقطع إلى مكعبات 2 ملعقة كبيرة من الزبدة 2 ملعقة كبيرة من الزبيب 2 ملعقة صغيرة من العسل ملح وفلفل أسود حسب الذوق الخطوات: قومي بتسخين الزبدة في مقلاة عميقة ثم أضيفي اللحم وقلبيه حتى يصبح لونه بنيا. أضيفي الزبيب والعسل وقلبي المزيج جيدا. ضعي اللحم في الفرن لمدة 30 دقيقة عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. قدمي اللحم المتسوى مع الأرز أو الخضروات. طريقة تسوية اللحمة بالزبادي والتوابل المكونات: 500 غرام لحم بقري مقطع إلى شرائح 1 كوب من الزبادي الطبيعي 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون 4 فصوص ثوم مهروسة ملح وفلفل أسود حسب الذوق الخطوات: قومي بمزج الزبادي مع التوابل والثوم. ضعي اللحم في هذا المزيج واتركيه للتخمير لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة. قومي بشوي اللحم على الشواية أو في مقلاة على نار عالية حتى ينضج بشكل جيد. قدمي اللحم مع الأرز أو الخبز والخضروات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “مش هتصدقي وصفة سرية لستات البيت الناصحة لتسوية اللحمة” .. وصفة شيف لتسوية اللحمة في أقل من ١٠ دقائق!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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