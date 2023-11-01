“هتبقى مليونير بسبب الحركة الجهنمية دي من التلفزيون ” … استغلال التلفزيون القديم هذه القطعة تساوي ٥٠ الف جنيه وأكثر!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرغم من أن التلفزيون يمتلك تاريخاً عريقاً في حياة الناس، إلا أنه بفعل التقدم التكنولوجي السريع، أصبح الكثيرون يتجاهلون قيمته ويتخلصون منه دون أن يدروا عن كنوزه الخفية. في هذا النص، سنستكشف الثروات المخبأة داخل هذا الجهاز التاريخي، حيث يحتوي التلفزيون القديم على مجموعة ثرية من المواد والمكونات النادرة التي يمكن أن تُستفيد مرة أخرى في تصنيع منتجات قيمة. دعونا نتعرف على كيفية استخراج هذه الكنوز من التلفزيون القديم والاستفادة القصوى منها.

قطعة قيمة تساوي ملايين بالتليفزيون القديم

يمكن الوصول إلى هذا الكنز، ويتطلب ذلك وجود فرد ما ذو خبرة عالية في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية وفكها. يجب على هذا الشخص تجهيز مجموعة من الأدوات والمعدات اللازمة لتجنب أي ضرر للنفس، حيث يمكن أن تحتوي بعض الأجهزة على مواد ضارة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى الشخص المعني مجموعة من المهارات الضرورية لضمان نجاح هذه العملية، ويجب عليه الامتثال لجميع الخطوات واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذها.

كيفية استخراج القطعة القيمة من جهاز التلفزيون القديم

تجهيز جميع الأدوات الضرورية، مثل مفكات البراغي.

استخدام مفك البراغي لفك المسامير الموجودة في الجزء الخارجي للتلفزيون.

بعد ذلك، يجب فصل الجزء الخارجي للتلفزيون عن الجزء الداخلي.

اختيار الأدوات المناسبة لبدء فك الجزء الداخلي واستخراج جهاز الضغط الكهربائي الموجود داخل التلفزيون. يمكن فك هذا الجزء بسهولة باستخدام جهاز التسخين.

بمجرد استخراج جهاز الضغط، يمكن استفادته من خلال صنع العديد من الأشياء المفيدة، مثل الصواعق الكهربائية، أو يمكن استخدامه لتجميع وتشغيل لمبات النيون وأجهزة كهربائية أخرى. تذكر دائمًا أهمية اتباع إجراءات السلامة والحذر خلال هذه العمليات.