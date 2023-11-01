” ابسط يا عم ١٠٠ وظيفة مستنياك في بنك مصر الحق بسرعة” .. اعلان جديد من بنك مصر عن وظائف في كل المجالات!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلن بنك مصر عن فرص عمل شاغرة في فروعه بمدينة القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى المقر الرئيسي للبنك، وذلك من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت. يُقدم البنك فرص وظيفية متنوعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات، مثل الاستثمار والخزانة والاستثمارات المالية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخاطر، وتقديم الخدمات المصرفية للأفراد، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين العمليات الرقمية والمركزية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح البنك أيضًا فرص وظائف في مجالات الدعم والمساندة مثل الموارد البشرية، والشؤون القانونية، والمالية، واتصالات المؤسسة، وتطوير الاستراتيجية.

طريقة التقديم لوظائف بنك مصر الجديدة

أعلن بنك مصر عن طريقة التقديم للوظائف الشاغرة، حيث يجب على المهتمين زيارة موقع البنك الإلكتروني والبحث عن “فرص العمل الشاغرة” عبر صفحتهم على LinkedIn. يمكنك تقديم طلب التوظيف مباشرة من خلال LinkedIn. في حال عدم وجود الوظيفة المناسبة على الموقع، يمكنك إرسال السيرة الذاتية المحدثة عبر البريد الإلكتروني [email protected] حيث سيتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات البنك للاستفادة منها في المستقبل. هناك فرصة واحدة فقط لاجتياز الاختبار التقييمي، لذا يجب على المتقدمين التجهيز جيدًا. سيتم تأكيد استلام طلب الوظيفة في غضون 48 ساعة، وإذا تمت مطابقة المؤهلات والخبرات مع الوظيفة الشاغرة، سيتم التواصل مع المتقدم. يجب مراعاة أن ليست جميع الوظائف تتطلب خبرة مسبقة، وذلك حسب متطلبات كل وظيفة أو منصب معين. وهناك العديد من الوظائف الفنية والتقنية المتاحة.

الوظائف المطلوبة ببنك مصر والشروط المطلوبة لكل وظيفة

هناك فرص لأخصائي عروض القيمة وأخصائي أول عروض القيمة. إذا كنت ترغب في الانضمام إلى فريق خدمة العملاء واستكمال معاملات الحساب، يجب أن تكون مقيمًا في القاهرة أو الجيزة وتمتلك خبرة تتراوح بين 0 و3 سنوات، وتحمل درجة بكالوريوس من جامعة معتمدة بتقدير جيد فما فوق. يجب أن تكون حديث التخرج لعام (2021/2022/2023) وألا يتجاوز عمرك 28 عامًا. من الضروري أيضًا ألا يكون لديك أقارب في بنك مصر.

أما بالنسبة لمن يسعون لشغل منصب مدير علاقات العملاء، فيجب أن يكون لديهم خبرة لا تقل عن 2 سنة وتصل إلى 7 سنوات في مجال خدمة العملاء، بالإضافة إلى الخبرة في مبيعات وتسويق المنتجات المصرفية. يتطلب أيضًا أن يكونوا جيدين جدًا في اللغة الإنجليزية ومهارات الاتصال الممتازة.

أما من يستهدفون منصب رئيس مشاريع الشركات في قطاع المشاريع الاستراتيجية، فيجب أن يمتلكوا خبرة لا تقل عن 15 عامًا في الأدوار القيادية العليا. يجب عليهم أيضًا أن يظهروا القدرة على العمل كرؤساء تنفيذيين متمرسين،