“وصفة بمليون جنيه مش هيقولك عليها غيرنا تخلي حمامك بيبرق” .. ٤ مكونات منزلية ستقوم بتحويل حمامك جديد لم يستعمل!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المرحاض هو واحد من أكثر المناطق تعرضًا لتكون البقع السوداء والعفن في المنزل. يمكن أن تظهر هذه البقع السوداء نتيجة للرطوبة ونمو الجراثيم، وتجعل المرحاض يبدو غير نظيف وغير صحي. إليك بعض الوصفات الفعالة لتنظيف المرحاض والتخلص من هذه البقع السوداء. وصفة الليمون ووصفة الخل الأبيض لتنظيف المرحاض قدم ملعقة صغيرة من الملح في المرحاض.

قطرات من عصير الليمون.

استخدم فرشاة المرحاض لفرك الملح والليمون في المرحاض.

اترك الخليط لبضع ساعات قبل الشطف. وصفة الخل الابيض امزج كوبًا من الخل الأبيض مع نصف كوب من الصودا الكربونات.

اسكب الخل والصودا في المرحاض.

اتركهما لمدة ساعة على الأقل.

استخدم فرشاة المرحاض لفرك المرحاض بعناية وشطفه. وصفة البيكنج صودا ووصفة معجون الأسنان لتنظيف المرحاض مزج كوبين من الخل مع نصف كوب من البيكنج صودا.

اسكب الخل والبيكنج صودا في المرحاض.

اتركهما لمدة ساعة على الأقل.

استخدم فرشاة المرحاض لفرك المرحاض وشطفه. استخدام الصابون ضع ماء ساخن في المرحاض واتركه لبضع دقائق.

أضف بضع قطرات من صابون الصحون.

استخدم فرشاة المرحاض لفرك المرحاض بعناية وشطفه. وصفة معجون الاسنان ضع معجون الأسنان على البقع السوداء في المرحاض.

استخدم فرشاة المرحاض لفرك المعجون بلطف.

اشطف المرحاض بالماء لإزالة البقع.

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