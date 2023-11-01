“كنز لا تتركه”.. 4 أذكار تغفر لك ذنوبك وإن كانت كالجبال احرصوا عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يسعى كل مسلم إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعبادات، مثل الصلاة والصيام والصدقات والأعمال الصالحة والأذكار، وتعتبر الأذكار هي حصن المسلم الذي إذا حافظ عليه ضمن لنفسه النجاة من شرور الدنيا وحافظ على نفسه وعلى دينه من فتنها، ولا يوجد منا إنسان لا يخطئ ولا يرتكب الذنوب فكل ابن آدم خطاء، ولكن عملنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من الذكر ما يغفر الذنوب.

4 أذكار تغفر لك ذنوبك وإن كانت كالجبال

من عظيم فضل الله على عباده أنه سبحانه وتعالى منحنا أموراً يعطينا عليها عظيم الأجر، فتكون زخراً في ميزان حسناتنا، وتخفيفاً من ميزان سيئاتنا، وهناك من الأذكار ماله القدرة على محو الذوب حتى وإن كانت من الكبائر.

وفي هذا الشأن، أوضح أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، الدكتور “مختار مرزوق عبد الرحيم، أن من مكفرات الذنوب الالتزام بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فهي تنفض الخطايا عن الإنسان كما تنفض الشجرة ورقها، والدليل على ذلك ما ورد فيه أن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه أخذ غصناً فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، فقال نبينا الكرم صلى الله عليه وسلم

إنَّ سُبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبرُ، تَنفُضُ الخطايا كما تَنفُضُ الشَّجرةُ ورَقَها.

وفي ذِكر سبحان الله تنزيه للخالق تبارك وتعالى من كل نقص، أما الحمد لله ففيها الاعتراف بأن الله وحده المستحق للثناء والشكر، وفي ذكر لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد التي تعني أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، أما ذِكر الله أكبر فهو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى أعلى وأكبر من كل شيء.

أعمال تٌكفّر الذنوب

أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العبادات التي يستطيع بها الإنسان التكفير عن ذنوبه والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وقد حددها لنا نبينا الكريم في حديثه صلوات الله وسلامه عليه

“الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر “.

ويستطيع المسلم الالتزام بالمواظبة على الأعمال الصالحة التي يتقرب لها إلى الله تبارك وتعالى سعياً لغفران ذنوبه، وهي الأعمال التالية: