دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتمتع الفنانة الكبيرة نادية الجندي ببشرة شابة متألقة مليئة بالحيوية والنضارة رغم تجاوزها لعمر السبعين عاماً مما جعل الجميع يتسائل عن سر شبابها الدائم وإطلالتها المتألقة طوال الوقت، وكشفت الفنانة عن السر وراء ذلك وهي وصفة طبيعية برخص التراب ومتوفرة في كل الأسواق حيث أشارت إلى استخدام بذور الكتان لشد بشرتها والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة بكل سهولة مما يعطيها شباب دائم ونضارة وجمال يصيب الكثيرين بالاندهاش متمنين الحصول على مثل جاذبيتها وتألقها.
فوائد استخدام بذور الكتان لشد البشرة
تعتبر بذور الكتان من أكثر المواد الطبيعية المفيدة في تغذية البشرة وترطيبها بفاعلية كبيرة والتخلص من التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، كما تساعد في تفتيح الأماكن الغامقة وتوحيد لون البشرة بالإضافة إلى تهدئة البشرة الحساسة والمتهيجة، لهذا يمكنك الإستفادة من جميع تلك الفوائد الجبارة عن طريق تحضير كريم بذور الكتان الرهيب في القضاء على التجاعيد والتمتع بالشباب والنضارة الدائمة باستخدام مكونات طبيعية بسيطة كالتالي:
- 2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ثلاث ورقات من ورق الغار.
- ملعقة صغيرة واحدة من جل الصبار.
- كبسولة فيتامين E.
- كوب ماء.
كيفية تحضير كريم بذور الكتان للتجاعيد
يمكنك عمل كريم بذور الكتان للتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة بكل سهولة مما يمنحك شباب وجاذبية ينبهر بها الجميع عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- نضع كوب من الماء في قدر على النار مع إضافة بذور الكتان وورق الغار ونمزجهم جيداً.
- نترك الخليط على نار هادئة حتى يصل إلى الغليان.
- نصفي الخليط على الفور حتى قبل أن يثقل قوامه.
- نضيف بعد ذلك جل الصبار وزيت الزيتون وفيتامين e ونقلب جميع المكونات معاً تماماً حتى نحصل على كريم ناعم وكريمي.
- نحفظ الكريم في عبوة نظيفة لحين استخدامه.
- يتم وضع الكريم على بشرة نظيفة مع التدليك بحركات دائرية ثم نتركه لمدة ثلث ساعة، بعدها نغسل البشرة بالماء الفاتر ومع تكرار الوصفة سوف تلاحظين نتيجة وهمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “سر الشباب الدائم لنجمة الجماهير نادية الجندي”.. تعرفي على “بذور جبارة” تباع برخص التراب تعيد شبابك ونضارتك في لمح البصر… جربيها حتى لو عمرك فوق ال70 سنة!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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