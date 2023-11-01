“سر الشباب الدائم لنجمة الجماهير نادية الجندي”.. تعرفي على “بذور جبارة” تباع برخص التراب تعيد شبابك ونضارتك في لمح البصر… جربيها حتى لو عمرك فوق ال70 سنة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتمتع الفنانة الكبيرة نادية الجندي ببشرة شابة متألقة مليئة بالحيوية والنضارة رغم تجاوزها لعمر السبعين عاماً مما جعل الجميع يتسائل عن سر شبابها الدائم وإطلالتها المتألقة طوال الوقت، وكشفت الفنانة عن السر وراء ذلك وهي وصفة طبيعية برخص التراب ومتوفرة في كل الأسواق حيث أشارت إلى استخدام بذور الكتان لشد بشرتها والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة بكل سهولة مما يعطيها شباب دائم ونضارة وجمال يصيب الكثيرين بالاندهاش متمنين الحصول على مثل جاذبيتها وتألقها.

فوائد استخدام بذور الكتان لشد البشرة

تعتبر بذور الكتان من أكثر المواد الطبيعية المفيدة في تغذية البشرة وترطيبها بفاعلية كبيرة والتخلص من التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، كما تساعد في تفتيح الأماكن الغامقة وتوحيد لون البشرة بالإضافة إلى تهدئة البشرة الحساسة والمتهيجة، لهذا يمكنك الإستفادة من جميع تلك الفوائد الجبارة عن طريق تحضير كريم بذور الكتان الرهيب في القضاء على التجاعيد والتمتع بالشباب والنضارة الدائمة باستخدام مكونات طبيعية بسيطة كالتالي:

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ورقات من ورق الغار.

ملعقة صغيرة واحدة من جل الصبار.

كبسولة فيتامين E.

كوب ماء.

كيفية تحضير كريم بذور الكتان للتجاعيد

يمكنك عمل كريم بذور الكتان للتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة بكل سهولة مما يمنحك شباب وجاذبية ينبهر بها الجميع عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية: