“مفاجآت كبرى”.. تعرف على أبرز الظواهر الفلكية خلال شهر نوفمبر 2023

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يهتم جميع هواة وعشاق علم الفلك بالبحث عن مواعيد الظواهر والأحداث الفلكية، فهم يجدون متعتهم في تعليق أنظارهم في السماء في انتظار رصد الحدث الفلكي، لتصويره والاستمتاع بمشاهدته، ويعتبر شهر نوفمبر من العام الحالي 2023 بمثابة فرصة ذهبية لعشاق الفلك، نظراً لحدوث عدد كبير من الظواهر الفلكية نستعرضها معكم متابعينا الكرام فيما يلي.

أبرز الظواهر الفلكية خلال شهر نوفمبر 2023

أعلن رئيس قسم الفلك السابق، وأستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور “أشرف تادرس”، أننا نشهد خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2023، عدداً كبيراً من الظواهر والأحداث الفلكية، وهي الظواهر والأحداث التالية:

كوكب المشترى في وضع التقابل مع الشمس

نشهد ذلك الحدث في الثالث من نوفمبر 2023، وفيه يكون كوكب المشترى في أقرب نقطة له من الأرض، وسيكون وجهة مضاء بالشمس كلياً، مما سيجعله مرئياً طوال الليل، وهو أفضل وقت لرؤيته بالعين المجردة وتصويره.

القمر وبولوكس

نشهد تلك الظاهرة أيضاً في الثالث من نوفمبر القادم، وفي تلك الليلة يشرق القمر في تمام العاشرة مساءاً، ويكون مقترناً مع النجم بولوكس في برج الجوزاء، ونستطيع حينها الاستمتاع برؤيتهما متجاوران في السماء طوال الليل، ويختفي المشهد مع بزوغ فجر اليوم التالي.

زخة شهب الثوريات

تحدث تلك الظاهرة يومي الرابع والخامس من نوفمبر القادم، وهي زخة شهابية صغيرة، حيث يبلغ متوسط عدد الشهب بها إلى حوالي عشر شهب في الساعة، وتكون تلك الشهب عالية السطوع.

القمر والزهرة

بحلول الساعة 2:50 من صباح التاسع من نوفمبر 2023، نستطيع أن نشاهد اقتران القمر بكوكب الزهرة متجاوران في السماء في اتجاه الشرق، ويظل هذا المشهد مرئياً حتى شروق الشمس.

القمر وسبيكا

في الحادي عشر من نوفمبر القادم، نستطيع أن نشاهد شروق القمر هلالاً مقترناً مع النجم سبيكا، والمعروف بكونه ألمع نجوم برج العذراء، ويمكن الاستمتاع برؤية هذا المشهد بالعين المجردة في تمام الرابعة والنصف صباحاً، ويختفي مع شروق الشمس.

القمر الجديد

تحدث تلك الظاهرة في الثالث عشر من نوفمبر القادم، ويكون القمر فيها غير مرئياً في السماء طوال الليل إيذاناً ببدء ميلاد القمر الجديد.

أورانوس في وضع التقابل مع الشمس

في الثالث عشر من نوفمبر، يكون كوكب أوراونس في أقرب نقطة له من الأرض، ويضاء وجهه بالكامل عن طريق الشمس، فيكون مرئياً تماماً وأكثر إشراقاً طوال الليل.

اقتران القمر مع النجم أنتاريس

يقترن القمر مع النجم أنتاريس في يوم السادس عشر من نوفمبر 2023، ونستطيع رؤيته بالعين المجردة لعدة دقائق فقط بعد غروب الشمس مباشرة.

زخة شهب الأسديات

وهي زخة شهابية متوسطة، يبلغ متوسط عدد الشهب بها حوالي 15 شهاب في الساعة، وتبلغ ذروة تلك الزخة هذا العام ليلية 17 نوفمبر وفجر يوم 18 نوفمبر.

اقتران القمر مع كوكب زحل

في العشرين من نوفمبر 2023، نستطيع رؤية القمر مقترناً مع كوكب زحل، والمعروف باسم لؤلؤة المجموعة الشمسية، ويبدأ هذا المشهد من بعد غروب هذا اليوم وبداية دخول الليل.

اقتران القمر مع كوكب المشترى

في الخامس والعشرين من نوفمبر 2023، يمكننا رؤية القمر مقترناً مع عملاق المجموعة الشمسية كوكب المشترى، ويظلان متجاوران في السماء من بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظل هذا المشهد مرئياً حتى الساعة 4:20 تقريباً من صباح اليوم التالي.

اقتران القمر مع الحشد النجمي بلايدس

في السابع والعشرين من نوفمبر، يمكننا أن نشاهد القمر مقترناً مع الحشد النجمي بلايدس، والمعروف بالأخوات السبعة في برج الثور.

اكتمال القمر

نستطيع يوم السابع والعشرين من نوفمبر 2023، الاستمتاع برؤية القمر بدراً مكتملاً، يُشرق بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل ظاهراً في السماء طوال الليل حتى شروق شمس اليوم التالي.

اقتران كوكب الزهرة مع النجم سبيكا

نستطيع رؤية هذا المشهد بالعين المجردة في حدود الساعة 3:25 صباحاً في الفترة بين 28 إلى 30 نوفمبر 2023.