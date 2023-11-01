“وصفة خطيرة تساوي الملايين”.. تعرفي على كنز في بيتك من “قشور الموز” هتغير لك حياتك للأبد.. لما تجربيها مش هتستغني عنها طول عمرك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الموز من أكثر الفواكة المحببة والمفضلة لدى الجميع من الصغار والكبار على حد سواء لما له من مذاق رائع ونكهة مميزة لا تقاوم إلى جانب فوائده الصحية الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان حيث يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات أهمها البوتاسيوم، ولكن لا تقتصر الأهمية على ذلك بل أيضاً قشور الموز تعد كنز ثمين في بيتك لا يعلمه الكثيرين حيث له فاعلية كبيرة في علاج مشاكل الشعر المختلفة من التقصف والتساقط وغيرها، لذلك دعونا نتعرف معاً على كيفية الإستفادة من قشور الموز بدلاً من رميها بلا فائدة.
فوائد قشور الموز للشعر
تبحث معظم النساء والفتيات عن أفضل الوصفات الطبيعية للتمتع بشعر صحي وناعم ملئ بالحيوية واللمعان، لذا تعد قشور الموز من أكثر المواد الطبيعية المفيدة والمغذية لصحة الشعر، فقد تبين أن لقشور الموز دور مهم في تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته بالإضافة إلى معالجة الشعر الجاف والمتقصف، لهذا يمكن عمل وصفة رهيبة من قشور الموز وعصير الليمون لحل جميع مشاكل الشعر المختلفة بنتيجة مضمونة.
ماسك قشور الموز وعصير الليمون للشعر
يمكن الاستعانة بقشور الموز لتحضير وصفة جبارة للتخلص من مشاكل التساقط والتقصف والهيشان بصورة فعالة، فكل ما تحتاجينه هو قشرة موز واحدة مع ملعقتين من عصير الليمون بالإضافة إلى كوب من الحليب ثم إتباع الخطوات التالية:
- نضرب قشور الموز في الخلاط جيداً حتى تصبح ناعمة تماماً.
- نضيف عصير الليمون مع الاستمرار في المزج الجيد حتى نحصل على قوام متجانس وكريمي.
- نغسل الشعر بكوب من الحليب ثم نوزع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- نترك الخلطة لمدة ساعة ثم نشطف الشعر بعد ذلك وسوف تلاحظين فرق واضح من أول استخدام.
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