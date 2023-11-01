“مش تلمحي طرف ديله تاني في البيت”.. تعرفي على طريقة جهنمية للتخلص من “الفئران” في منزلك بدون تعب أو مجهود… اتحداكي لو جربتيها تشوفي فار بعد اليوم!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنزعج العديد من ربات البيوت من ظهور الحشرات الزاحفة والطائرة في المنزل خاصةً الفئران التي تسبب الرعب والخوف عند ظهورها حيث يخاف منها الصغار والكبار، لهذا تحاول معظم ربات البيوت الحرص على نظافة المطبخ وجميع أركان المنزل والبحث عن أفضل الوصفات والخلطات الطبيعية الفعالة للقضاء على الفئران وغيرها من الحشرات الأخرى من المنزل نهائياً، لذلك نتعرف معكم على وصفة بسيطة وسهلة تطرد الفئران من منزلك إلى الأبد ولن تلمحيه بعد اليوم.

وصفة جبارة للتخلص من الفئران نهائياً

من المعروف أن الفئران من أكثر أنواع القوارض التي تشكل خطر بالغ على أثاث ومفروشات المنزل لأنه قد يتلفها جميعها بأسنانه الحادة إلى جانب تخريب الأجهزة وغيرها من المتعلقات، لذا وجب التخلص منها فوراً عند تواجدها في المنزل بجميع الطرق الممكنة، فبعيداً عن استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيماوية الضارة يمكن تحضير هذه الوصفة الطبيعية الرهيبة باستخدام المكونات التالية:

ملعقة واحدة من الشطة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من القرنفل.

عود واحد من القرفة.

خطوات تحضير وصفة طبيعية للتخلص من الفئران بكل سهولة من المنزل

يمكن القضاء على ظهور الفئران بعمل خلطة بسيطة من مكونات طبيعية متوفرة في كل بيت عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية: