دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنزعج العديد من ربات البيوت من ظهور الحشرات الزاحفة والطائرة في المنزل خاصةً الفئران التي تسبب الرعب والخوف عند ظهورها حيث يخاف منها الصغار والكبار، لهذا تحاول معظم ربات البيوت الحرص على نظافة المطبخ وجميع أركان المنزل والبحث عن أفضل الوصفات والخلطات الطبيعية الفعالة للقضاء على الفئران وغيرها من الحشرات الأخرى من المنزل نهائياً، لذلك نتعرف معكم على وصفة بسيطة وسهلة تطرد الفئران من منزلك إلى الأبد ولن تلمحيه بعد اليوم.
وصفة جبارة للتخلص من الفئران نهائياً
من المعروف أن الفئران من أكثر أنواع القوارض التي تشكل خطر بالغ على أثاث ومفروشات المنزل لأنه قد يتلفها جميعها بأسنانه الحادة إلى جانب تخريب الأجهزة وغيرها من المتعلقات، لذا وجب التخلص منها فوراً عند تواجدها في المنزل بجميع الطرق الممكنة، فبعيداً عن استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيماوية الضارة يمكن تحضير هذه الوصفة الطبيعية الرهيبة باستخدام المكونات التالية:
- ملعقة واحدة من الشطة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من القرنفل.
- عود واحد من القرفة.
خطوات تحضير وصفة طبيعية للتخلص من الفئران بكل سهولة من المنزل
يمكن القضاء على ظهور الفئران بعمل خلطة بسيطة من مكونات طبيعية متوفرة في كل بيت عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- نقوم بخلط جميع المكونات السابق ذكرها من الفلفل الأسود والشطة ومسحوق القرفة والقرنفل معاً جيداً.
- يتكون لدينا خليط من بودرة ناعمة يتم توزيعها في جميع أماكن تواجد الفئران والتي تساعد في هروب هذه الحشرات بسبب عدم تحملها لهذه الروائح النفاذة وطردها من المنزل إلى الأبد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “مش تلمحي طرف ديله تاني في البيت”.. تعرفي على طريقة جهنمية للتخلص من “الفئران” في منزلك بدون تعب أو مجهود… اتحداكي لو جربتيها تشوفي فار بعد اليوم!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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