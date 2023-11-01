“فات عمرك كله وانت مش عارف”.. ماذا يحدث للجسم عند بلع بذر الليمون؟..الإجابة صادمة كبيرة الكل لا يعرفها!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الليمون من أكثر الخضروات أهمية لكل ربة منزل في تحضير العديد من الوصفات والأكلات المختلفة لما يضيفه من نكهة مميزة وطعم مميز، كما تحتاج لليمون أيضاً في تحضير السلطات وأنواع الكيك المتعددة حيث يلعب دور هام في التخلص من روائح الزفارة وأي رائحة كريهة في المطبخ مما يجعله عنصر أساسي في معظم خلطات التنظيف المختلفة، فلا غنى عنه في كل منزل لما يتمتع به من مزايا واستخدامات عديدة، ولكننا اعتدنا التخلص من بذر الليمون في القمامة وتجنب تناوله أو بلعه عند استخدام الليمون، لهذا دعونا نستعرض معكم بعض المعلومات عن بذر الليمون.

ماذا يحدث لجسمك عن تناول بذر الليمون؟

قد تتناول بذر الليمون بالغلط في بعض الأحيان أثناء تناول الطعام، ولكن لا داعي للقلق حيث لا توجد أي آثار جانبية أو سلبية على الصحة من تناوله بدون قصد مهما كان كم البذور على الرغم من تحذير البعض من تناوله ولكنها اقاويل ليس لها أي أسس علمية.

أبرز فوائد بذور الليمون

هناك العديد من الفوائد التي يمكن ذكرها في النقاط التالية: