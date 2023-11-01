“حادث غريب من نوعه”.. قيام أفعى الأناكوندا ببلع رجل واقف على ضفة النهر في ثواني معدودة… أعرف ماذا المفاجأة الصادمة عندما استقر في أحشائها؟!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك حادثة غاية في الغرابة حدثت بالفعل في أحدى مدن أمريكا الجنوبية لرجل أمريكي يدعى ريتشارد هارتز قد ابتلعته أفعى الأناكوندا ولكنه خرج سليم وبصحة جيدة من أحشائها، والقصة بدأت عندما قرر هذا الرجل الذهاب إلى أمريكا الجنوبية لصيد هذه الأفعى الضخمة رغم الصعوبات والمخاطر التي تكمن في تلك المهمة، ولكنه أصر على تحمل جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها هذا المغامر في سبيل الوصول إلى غايته، لهذا دعونا نستعرض معكم تفاصيل هذا الخبر خلال السطور القليلة القادمة.

واقعة أفعى الأناكوندا التي ابتلعت رجل في أحشائها في لمح البصر

جاء قرار ذلك الرجل الذي يدعى ريتشارد بقدومه على هذا الفعل الخطير بعد رؤيته لإعلان على أحدى صفحات الإنترنت عن جائزة تقدر ب 50,000 دولار لمن يقوم بصيد أفعى الأناكوندا، وبالفعل قام ريتشارد بحزم حقائبه وقرر السفر إلى أمريكا الجنوبية للقيام بهذه المهمة الخطيرة والذهاب إلى نهر الأمازون لاصطياد تلك الأفعى الضخمة، وحينها قام الرجل بجرح يده حتى نزفت الكثير من الدماء لإجتذاب أفعى الأناكوندا وخروجها من النهر ولكن ما حدث بعد ذلك مفاجأة صادمة للجميع.

ماذا حدث عند ابتلاع أفعى الأناكوندا لرجل واقف على ضفة النهر؟

ابتلعت بالفعل أفعى الأناكوندا هذا الرجل على ضفاف نهر الأمازون في ثواني معدودة ولكن ما حدث بعد ذلك أدهش الكل، حيث أنه عندما استقر في أحشائها حدث ما لا يصدقه عقل مما دفع فريق من المحققين للبحث عن تفاصيل هذا الحادث الغريب الذي تم توثيقه ونشره في الآونة الأخيرة، ولهذا في الإمكان متابعة تفاصيله للتعرف على أهم الطرق للحماية من الأفاعي وأماكن تواجدها حرصاً على سلامة الإنسان.