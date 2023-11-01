دور في الأماكن دي بسرعة .. هذه العلامات تنبئ بوجود ثعبان في المنزل .. أنتبه فورًا قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتعرض العديد منا الي مواقف خطرة ولكن يزداد الخطر عندما تشعر بوجود ثعبان في منزلك ، فهذا الأمر الذي انتشر بشكل كبير في الآونة الاخيرة ، حيث حديث الكثير من الاشخاص حول إكتشاف ثعابين او اثار الثعابين في المنزل ، كل منا لا يتمني رؤية الثعابين في المنزل ، امر في غاية الرعب لأبعد الحدود ، إذا وجدت ثعابين في منزلك فإن هذا يعد أمر مرعب، وخصوصا إذا رأيته في منزلك دون أي إنذار سابق، خاصة إنه يفرز مادة سامة تؤذي الأشخاص.

علامات تدل على وجود ثعابين في منزلك

توجد البعض من العلامات تدل على وجود ثعبان بالبيت، ومن المتعارف عليه أن الثعابين أنها تفضل التواجد في بعض الأماكن المحددة، وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض العلامات التي تدل على وجود الثعابين في المنزل .

أشار الخبير لوريس كونستانتين وهو خبير منزلي ومؤسس شركة Casadar، لبيع المنازل عن طريق الإنترنت إلى أن الثعابين قد توجد في البيت حينما تنبعث ضوضاء غير متوقعة من الأرضية، وهي دائمًا ماتميل إلى الأماكن الباردة والمظلمة، وأماكن آمنة لهم بعيدة تماما عن الحيوانات المفترسة، ووجود مصدر طعام محتمل لهم ، إن الثعابين تحب دائما التواجد في الأماكن المظلمة لذلك يجب عليك أن لا تقوم بإظلام البيت بصفة مستمرة لأن الثعابين تحب ذلك.

تحذيرات هامة

يوضح جيريمي ياماغوتشي، أنه يجب عليك أن تنظر في الطابق السفلي بصفة مستمرة، وأشار إلى أن يوجد هناك عوامل عديدة تجذب الثعبان إلى التواجد بالمنزل، مثل أن يكون الطابق السفلي في المنزل مليء بالضفادع والفئران والعناكب والسحالي، كل هذه الأشياء تجذب الثعابين لأكلها.