“مشروب يصنع المعجزات”.. شاهد ماذا يحدث لجسمك عند “إضافة الفول السوداني للشاي” .. جربه الآن والنتيجة مذهلة خلال 4 ساعات فقط!!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد مشروب الشاي بالفول السوداني من أكثر المشروبات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية لما فيه من نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات حيث تداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مؤخراً أهمية هذا المشروب الرهيب الذي يتمتع بطعم لذيذ ومذاق مميز لا يقاوم، كما تحدث الكثيرين من الأطباء وخبراء التغذية عن فوائد مشروب الشاي بالفول السوداني ومدى أهميته لصحة الجسم لما يمده من القيمة الغذائية العالية اللازمة لنشاط وحيوية جسم الإنسان.
فوائد تناول الشاي بالفول السوداني لصحة الجسم
يمكنك التمتع بالعديد من الفوائد عند تناول مشروب الشاي بالفول السوداني حيث يعتبر من أفضل المشروبات التي تحافظ على صحة القلب بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم وتحمي الجسم من التعرض للإصابة بالعديد من الأمراض الصحية المختلفة، كما يقي هذا المشروب من أمراض السرطان وخطورة التعرض لإرتفاع ضغط الدم، إلى جانب حماية الجسم من مرض السكري ويعزز من صحة الجلد بشكل عام.
كيفية تحضير مشروب الشاي بالفول السوداني
يعتبر تحضير هذا المشروب اللذيذ غاية في السهولة حيث جميع مكوناته متوفرة في كل بيت وسعرها مناسب للجميع، فكل ما عليك لتحضير كوب من الشاي بالفول السوداني هو إتباع التالي:
- نضع القليل من الفول السوداني الذي تم تقشيره مسبقاً في كوب به ملعقة صغيرة من الشاي مع إضافة السكر حسب الرغبة.
- نضيف الماء الساخن مع ابتقليب المستمر لذوبان السكر والشاي للحصول على المذاق المطلوب.
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