ازاي ضاعت حياتنا مانعرفش !! .. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند تشغيل هاتفك على وضع الطيران .. جربها حالا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عند السفر جوًا وتحديدًا قبل إقلاع الطائرة أو هبوطها بفترة وجيزة ، نجد أن طاقم الطائرة ما يقولون بعض التنبيهات التي منها ما ينبغي على الركاب الالتزام بها، من بينها وجوب رفع ستائر النوافذ، وإغلاق الطاولات، ولكن أيضًا ضبط الهواتف المحمولة على وضع الطيران ، وهذا ما جعل العديد من الأشخاص يعتقدون أن هذه الخاصية التي توجد في جميع الهواتف الذكية تعمل فقط في الطائرة ولكن ما تفعله هذه الخاصية ادهش كل من عرفها .
الهواتف المحمولة على وضع الطيران
في وقت ماضي اعتمدت الملاحة الجوية والاتصالات على خدمات الراديو، والتي تم تنسيقها لتقليل التداخل ، وأظهرت أبحاث أن الأجهزة الإلكترونية الشخصية يمكن أن ترسل إشارة ضمن نفس نطاق التردد مثل أنظمة الاتصالات والملاحة بالطائرة، مما يخلق ما يُعرف بـ”التداخل الكهرومغناطيسي” الذي يعمل علي تشتيت الاتصالات ولذلك ينصح دائما باستخدام وضع الطيران اثناء ركوب الطائرة .
مزايا تشغيل الهاتف الجوال على خاصية الطيران
- يوقف الصغار من الولوج إلى الإنترنت حيث تقوم تلك الخاصية بمنع تفعيل الإنترنت على هاتفك.
- تمنع ولولوج الصغار إلى مواقع السوشيال ميديا التابعة بك.
- تقوم تلك الخاصية بالمحافظة على شحن البطارية.
- يقوم وضع الطيران بالمحافظة على بطارية الهاتف لمدى بعيد.
- تلك الخاصية على تقي كل البيانات المسجلة على جوالك من الاختراق والاحتيال.
- منع وظيفة البلوتوث من عمله حيث لا نستطيع إرسال البيانات خلال خدمة الطيران وتقوم تلك الخاصية للحفاظ الهاتف.
- تمنع شريحة الهاتف الجوال من تأدية عمله، وكذلك خاصية الانترنت متعلقة بشريحة، ولذلك تمتنع الموقع الجغرافية بالاتصال عن الهاتف.
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