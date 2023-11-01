دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رسميا… رئيس «فيفا» يعلن إقامة كأس العالم 2034 في السعودية,

علن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إسناد تنظيم كأس العالم 2034 إلى المملكة العربية السعودية.

وكشف إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على انستغرام، يوم الثلاثاء، أن السعودية ستستضيف الحدث الكروي الأكبر، وأضاف: “كرة القدم توحد العالم أكثر من أي رياضة أخرى. كأس العالم هو عرض مثالي لهذه الرسالة”. وأضاف “الثقافات المختلفة يمكن أن تتواجد جبناً إلى جنب”.

وستصبح السعودية ثالث بلد عربي يستضيف المونديال بعد قطر التي نظمت مونديال 2022، والمغرب التي تستضيف مونديال 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وأعلن “فيفا” في وقت سابق أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بأوراقها لاستضافة المونديال في الموعد النهائي للحدث.

وكان الفيفا قد دعا دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول.

وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بعرض بعد دقائق فقط من الإعلان في الرابع من أكتوبر.

وقالت أستراليا اليوم الثلاثاء إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة تاركة السعودية المرشحة الوحيدة.

وقال الفيفا في بيان “كما هو منصوص عليه في لوائح العطاءات التي وافق عليها مجلس الاتحاد الدولي ستقوم إدارة الفيفا بإجراء عمليات تقييم شاملة للعروض المقدمة لتنظيم نسختي 2030 و2034 من كأس العالم وستؤكد اختيار الدول المنظمة بحلول مؤتمر الفيفا المقرر في الربع الرابع لعام 2024”.

وكان الفيفا أعلن في وقت سابق أن الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة نسخة 2030 بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

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