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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنتشر الأبراص في المنزل بكثرة في فصل الصيف ويعتبر هذا الأمر من الأمور المزعجة التي لا يفضلها الكثير، ويلجأ العديد إلى شراء مواد كيميائية للتخلص منها بشكل سريع ولكن تكمن المشكلة في انتشار الأبراص بصورة لا يمكن السيطرة عليها ولذا في أغلب الوقت يتم التخلص من الأبراص بقتلها فور رؤيتها، ولكن هناك خطورة على أهل البيت عند قتل الأبراص سنتعرف عليها ونحاول الامتناع عن فعل هذا الأمر بعد ذلك.
طرق التخلص من الأبراص
تعد طرق التخلص من الأبراص سهلة جدا و يستطيع الجميع القيام بها ولمن من المعروف أن كافة المبيدات الحشرية تستطيع القضاء على أي حشرات والتي منها الأبراص ولكن تسبب أمراض كثيرة بسبب ما تحتويه من مواد كيميائية؛ لذا يفضل اللجوء إلى المواد الطبيعية التي تستطيع حل مشكلة الحشرات وفي نفس الوقت لا تسبب أي ضرر للبشر.
أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من الأبراص
إذا كنت تبحث عن وصفات وحلول لحل مشكلة الأبراص فإليك تلك الوصفات التي تتميز بأنها ذات فاعلية كبيرة وأبرز تلك الوصفات:
- عند وضع ماء بارد في أماكن تواجده فإن ذلك يقضي عليه لأن لا يتواجد إلا في الأماكن منخفضة الحرارة.
- شراء مصيدة الغراء وهي أفضل مصيدة لصيد الأبراص لأنها بها مادة لاصقة تصيب البرص بالالتصاق فور المرور بجوارها.
- يخاف البرص من قشر البيض لأنه في اعتقاده ذلك يعني أنه يوخد حيوانات أخرى مفترسة.
- تجديد الأماكن التي يكثر بها الرطوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “اوعى تموته في البيت مهما حصل” .. هل تعلم لماذا لا يجب قتل البرص في المنزل؟ .. الإجابة هتصدمك!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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