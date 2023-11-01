دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سعودي يشتكي من صياح امرأة في قبو منزله بالمزرعة..وبعد تتبع الصوت حدثت المفاجأة!, روى الباحث في ما وراء الطبيعة عبد الرحمن الزحيفي، قصة رجل سمع صوت امرأة تبكي في قبو منزله بالمزرعة. قال الزحيفي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”: اكتشفوا بعد فترة أن البكاء هو صوت الباب إذا هبت الريح يتحرك الباب ولأن به صدأ يطلع صوت مثل صوت امرأة تبكي ولكنه صوت الباب كلما هبت الريح طلع الصوت. وتابع: أحيانا الأبواب تصدر أصواتاً غريبة، حتى القطط الآن كنت أحسبها طفل يبكي.

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