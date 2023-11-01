العمر ضاع واحنا بنستخدمها غلط .. 7 استخدامات للقصافه لم تكن تعرفها من قبل غير قص الأظافر .. هتدهشك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الآونة الأخيرة تم اكتشاف العديد من التقنيات التي من الممكن استخدامها في أداه واحدة ، في البداية كان يتم استعمال كل اداة في استخدام واحد فقط ، ولكن مع الاكتشافات الحديثة وجد ان لكل اداة ملايين الاستخدامات ، ومن أشهرهم القصافة ، التي يتم استخدامها في قص الاظافر الا أن لها عددًا من الاستخدامات الأخرى الأقل شهرة، وبعضها مذهل للغاية تقدم هذه الصفحة بعض المعلومات عن الاستخدامات المختلفة والمبتكرة لقصافة الأظافر على الرغم من أن مقصات الأظافر تُستخدم عادةً لإزالة الجلد الزائد من الإصبع وقص الأظافر، إلا أن هناك عددًا مذهلاً من الاستخدامات المذهلة الأخرى لها .

7 طرق مذهلة لقصافة الأظافر لا تتخيلها:

يمكن استخدام الفتحة الموجود في القصافة في الأعمال اليدوية بالخيوط .

يمكن استخدام اللسان الحديدي كـ مفك لربط وفك المسامير اذا لم يتاح وجود مفك عادي في المنزل.

يمكن استخدام اللسان الحديدي في القصافة في دعم الموبايل واستخدامها كحامل للموبايل .

يمكن استخدام الجزء المنحني في فتح زجاجات المياه الغازية وكذلك أغطية البرطمانات التي تفتح لأول مرة .

عند استخدام اعواد البخور يمكن استخدامها كحامل للعود بوضعه في الفتحة المخصصه ووضع طبق بلاستيكي اسفلها للرماد.

يمكن استخدامها أيضاً كبديل لقصافة الأسلاك فيمكن عن طريقها فصل البلاستيك الموجود في السلك عن الحديد وكذلك ثني أسلاك الحديد.

يمكن إستخدامه ايضاً في فتح علب الكرتون المغلفة بشريط بلاستيكي .

استخدامات عبقرية لقصافة الأظافر :

لن تقتصر وظيفة القصافة على الامور البسيطه فقط فيمكن أيضا أن نقوم بإدخال الخيط في الفتحة وتثبيت المقص بجوار بكرة الخيط، يمكن للأشخاص الذين يستمتعون باستخدام خيوط الكروشيه للحرف اليدوية تمديد الخيوط بسهولة فقط لما يتم سحبه واستخدامه أولئك الذين يستمتعون بمشاهدة مقاطع الفيديو على هواتفهم أثناء الطهي أو مشاهدة الأفلام للحصول على عرض بسيط، يمكن تثبيت المقطع عموديًا واستخدامه كحامل للهاتف المحمول يمكن استخدام اللسان الحديدي للقص كمفك براغي لربط وفك المسامير كآخر استخدام إذا كان مفك البراغي القياسي لا يمكن الوصول إليه في المنزل.