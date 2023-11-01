«بسبوسة المحلات » …اسهل طريقة لعمل البسبوسة في البيت والطعم زي الحلواني بالظبط وفي اقل من 10 دقائق…والنتيجة مضمونة 100%

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البسبوسة هو حلوى شهيرة في العالم العربي ومنتشرة بشكل خاص في بلدان مثل مصر ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين تعتبر البسبوسة واحدة من ألذ الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي تشتهر بطعمها الرائع وقوامها الرطب، تتكون البسبوسة عادة من مكونات بسيطة تشمل السميد والسكر وزيت النبات وحليب الزبادي والبيكنج باودر، بالإضافة إلى عصير الليمون أو ماء الزهر لإعطاء نكهة خاصة يُخبز العجينة في صينية مستطيلة وبعد ذلك يُقطع إلى مربعات أو أشكال مستطيلة ثم يتم رش سطح البسبوسة بالشراب السكري المعطر بماء الزهر أو عصير الليمون ويُزين بالمكسرات مثل اللوز أو الفستق. البسبوسة بطريقة المحلات المكونات: 1 كوب سميد ناعم

1 كوب سكر

1 كوب لبن زبادي

1/2 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا للشراب: 2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة ماء الزهر (اختياري) طريقة التخضير قبل البدء، قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية .

في وعاء كبير، امزج السميد والسكر واللبن الزبادي وزيت النباتي وبيكنج بودر والفانيليا حتى تحصل على خليط ناعم .

اسكب الخليط في صينية فرن مستطيلة قياسية (بحوالي 9 x13 بوصة) مسبوكة بالزيت واملأها بالخليط .

ضع الصينية في الفرن المُسخن مسبقًا واتركها تخبز لمدة حوالي 30-40 دقيقة أو حتى يصبح الكيك ذهبي اللون ويظهر عليها تشققات على السطح .

بينما يخبز الكيك في الفرن، قم بتحضير الشراب. في وعاء صغير، ضع السكر والماء وعصير الليمون وماء الزهر (إذا كنت تستخدمه)، وقم بغليهم على نار متوسطة حتى يغلي المزيج ثم اتركه يغلي لمدة 5 دقائق إضافية دون التحريك .

عندما تنضج البسبوسة في الفرن، اخرجها واتركها تبرد قليلاً .

بعد أن تبرد البسبوسة لبضع دقائق، اسكب الشراب الساخن بالتساوي فوق الكيك الساخن يجب أن يكون الشراب ساخنًا والكيك باردًا لضمان امتصاص الكيك للشراب بشكل جيد .

اترك البسبوسة تبرد تمامًا وتمتص الشراب لمدة عدة ساعات قبل تقديمها.

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