دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بدون حنة ولا صبغة.. وصفة سحرية للقضاء على الشيب نهائياً هترجعك عروسة تاني,

الشعر الأبيض من الأمور المزعجة التي تعاني منها الكثير من السيدات، فقد يسبب لها الإحراج خاصة مع ظهوره في سن الشباب، وتفضل العديد من النساء الوصفات الطبيعية حيث تعتبر حل مثالي بدلا من استخدام الصبغات والمواد الكيميائية التي تلحق الضرر بالشعر، وتعد وصفة الطماطم من الوصفات الفعالة التي تحمي من ظهور الشيب في الشعر مبكراً، ويعود ذلك إلى الفيتامينات والمعادن المتوفرة فيها، وتحفز نمو بصيلات الشعر، كما تساعد على إفراز الصبغة السوداء، كما أنها تعالج الشعر من التقصف والهيشان، ومن خلال ما يلي نوضح كيفية تحضير وصفة الطماطم للشعر الأبيض.

وصفة طبيعية سحرية للقضاء على الشيب نهائيا وبمكون مش هيجي في بالك

ماسك الطماطم للشعر الأبيض المكونات 2 حبة طماطم 2 ملعقة من العسل الأبيض ملعقة من زيت زيتون طريقة الاستخدام في وعاء الخلاط الكهربائي أخفقي الطماطم مع العسل مع زيت الزيتون، مع ملاحظة أن الكمية تعتمد على طول وكثافة الشعر. حركي الخليط جيداً حتى يتجانس تمامًا، ضعي الخليط على الشعر وفروة الرأس وارتدي قبعة استحمام. يترك المزيج لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفي شعرك جيدًا. عند عمل قناع عصير الطماطم مع العسل، لا داعي للقلق بشأن الوقت، ولكن احرصي على شطف شعرك جيدًا. فوائد الطماطم للشعر الأبيض الطماطم من الخضروات الغنية في محتواه بالفيتامينات والمعادن، التي تمنع من ظهور شيب الشعر المبكر حيث تعمل على زيادة الدورة الدموية التي تغذي فروة الرأس، وبالتالي تقلل من ظهور الشيب المبكر، كما أنها تساعد في تكثيف الشعر، وتقليل ظهور الفطريات التي تمنع نمو الشعر. تحتوي الطماطم على مواد مضادة للأكسدة التي تمنع من أكسدة فروة الرأس مما يجعلها أكثر صحة، وتمنع من تساقط الشعر لذا فإن تدليك فروة الرأس به بانتظام يمكن أن يساعد في منع تساقط الشعر بشكل كبير، وتمنحه القوة واللمعان.