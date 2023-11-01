«مش هتشتريه من بره تاني » …ابسط طريقة لزراعة البصل في المنزل …ونسبة الانتاج 100% ياريتنا عرفنا الطريقة دي من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زراعة البصل هي عملية زراعية تمتاز بسهولة تنفيذها واعتمادها على نبات ذو قيمة غذائية عالية يُعتبر البصل مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والبوتاسيوم والفولات والكبريت إنها نبتة تزرع في معظم المناطق حول العالم وتنمو بسهولة في مختلف أنواع التربة، يمكن زراعة البصل من خلال البذور أو من خلال البصلات الصغيرة المعروفة باسم البصل الشتوي إذا تم استخدام البذور، يتم زراعتها في الأرض مباشرة خلال فصل الربيع يجب تجهيز التربة جيدًا بإضافة السماد والري المنتظم لضمان نمو نبات البصل بصورة صحية يتطلب ذلك أيضًا التخلص من الأعشاب الضارة والحفاظ على منطقة الزراعة نظيفة. الخطوات الاساسية لزراعة البصل في المنزل اختيار الأنواع المناسبة: تبدأ العملية بشراء بصلات مصغرة أو ما يعرف بـ “بصل الزرع” من متجر أو مركز زراعة محلي. يمكنك أيضًا استخدام بصلات قديمة لإعادة زراعتها .

إعداد التربة: قم بتجهيز حوض زراعي أو حديقة صغيرة بالتربة المناسبة يجب أن تكون التربة جيدة التصريف وغنية بالمواد العضوية. يمكنك أيضًا إضافة سماد عضوي لزيادة غنى التربة .

الزراعة: ابدأ بإدخال بصلات الزرع في التربة. يجب زراعتها بعمق حوالي 1 بوصة (2.5 سم) تحت سطح التربة واترك مسافة تقريبية بين كل بصلة لضمان مساحة كافية للنمو .

العناية بالري: يجب أن تحافظ على تربة رطبة دائمًا أثناء مرحلة نمو البصل ريها بانتظام عندما تجف الطبقة العلوية من التربة. تجنب الري بشكل زائد لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعفن البصل .

العناية بالتسميد: يمكنك تغذية البصل بسماد عالي الفوسفور والبوتاسيوم بعد حوالي 4-6 أسابيع من الزراعة يمكنك أيضًا استخدام سماد عضوي مثل سماد القمامة المتحللة .

مراقبة الآفات والأمراض: قم بمراقبة البصل بانتظام للكشف عن أي آفات أو أمراض إذا لاحظت وجود أي مشكلة، فاتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها .

الحصاد: عندما تنضج البصلات ويتلاشى الجزء الخضري، يمكنك جمع البصل بعناية من التربة انتظر حتى تجف الأوراق الخضراء العليا قبل قصها .

التخزين: بعد الحصاد، قم بترك البصل للتجفيف في مكان جاف ومظلل بعد ذلك، يمكنك تخزينهم في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ستستمتع بالبصل الطازج الذي زرعته بنفسك بعد فترة وجيزة.

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