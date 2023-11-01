دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “اوعى تموته في البيت مهما حصل” .. هل تعلم لماذا لا يجب قتل البرص في المنزل؟ .. الإجابة هتصدمك!!، لا يوجد بيت يخلو من وجود الابراص حيث يمكن مشاهدة الابراص بشكل كبير جدا في الصيف، ووجود البرص في البيت يعني الشعور بالانزعاج والضيق مما يترتب عليه اللجوء إلى المواد الكيميائية كحل سريع للتخلص من الابراص، ولكن في بعض الأحيان لا تؤتي تلك المواد ثمارها بل تنقلب بالعكس على أصحابها؛ لأن بها مواد قد تسبب الضرر للبيت وبناء على ذلك يتم البحث عن الحل الأسلم لذلك وهو المواد الطبيعية والوصفات الآمنة على الأطفال والتي سنتعرف عليها بالتفصيل فتابعونا.

كيف يمكن التخلص من الابراص؟

لا تقلق من وجود الابراص في البيت لأن طرق التخلص منها سهلة وكثيرة ويمكن استخدامها دون خوف أو قلق مثل الذي يمكن الشعور به عند استخدام المبيدات الحشرية والتي قد تضر أكثر مما تنفع، لذا يعتبر الاستعانة بالوصفات الطبيعية هو الحل الآمن لذلك وذلك لقدرتها على حل المشكلة واقتلاعها من جذورها دون التعرض إلى أي خطر يؤثر على الذين يعيشون في البيت.

ما أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من الابراص؟

أهم الوصفات التي تقوم بها في المنزل وتساعدك من التخلص من وجود أي برص بسهولة شديدة هي: