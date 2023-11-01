«ازاي عايشين ومنعرفش؟! » …هل تعرف ما يحدث للكوليسترول في الجسم عند تناول الجوافة؟!…هتتصدم من الإجابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجوافة هي فاكهة استوائية ذات شهرة عالمية تعتبر مصدرًا مهمًا للعناصر الغذائية والفوائد الصحية تنمو الجوافة على أشجار ذات أوراق دائمة الخضرة وأصولها تعود إلى المناطق الاستوائية والمدارية في جميع أنحاء العالم تتميز هذه الفاكهة بنكهتها اللذيذة ورائحتها العطرة، مما يجعلها محببة للكثيرين، تعتبر الجوافة مصدرًا غنيًا بفيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة الأمراض إلى جانب ذلك، تحتوي الجوافة على فيتامين A، الذي يعزز الصحة البصرية ويحافظ على صحة الجلد كما تحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساهم في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب.

تأثير الجوافة على مستويات الكوليسترول

الألياف: الجوافة تحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، وخصوصًا الألياف القابلة للذوبان هذه الألياف يمكن أن تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول الضار في الجهاز الهضمي، مما يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم. مضادات الأكسدة: الجوافة تحتوي على مضادات أكسدة مثل فيتامين C وبيتا كاروتين، وهذه المركبات يمكن أن تساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الأكسدة، مما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب. السعرات الحرارية: الجوافة تعتبر منخفضة في السعرات الحرارية وغنية بالمواد الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والمعادن إذا تم استبدال الوجبات العالية في السعرات الحرارية بوجبات تحتوي على الجوافة، فإن ذلك يمكن أن يساهم في إدارة الوزن وبالتالي تحسين صحة القلب.

تأثير الجوافة على ضغط الدم

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن تناول الجوافة قد يكون له تأثير إيجابي على ضغط الدم الجوافة تحتوي على العديد من المغذيات الصحية مثل البوتاسيوم، وهو معدن يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم البوتاسيوم يساعد في توسيع الأوعية الدموية وتقليل التوتر الوعائي، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.