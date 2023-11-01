“مستحيل ترمية تاني”.. قشور الموز كنز في بيتك تعالي أقولك تعملي بيها أيه لن تستغني عنها طول حياتك…ضاع عمرنا واحنا بنرمية!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قشور الموز كنز في بيتك.. تعتبر مشاكل الشعر من أكثر المشاكل التي تزعج الكثير من السيدات لهذا يقومون بالبحث عن وصفات طبيعية لديها تأثير فعال في ترطيب الشعر وعلاج مشاكله، حتى يصبح أكثر جمالا ولمعانا، وبعد عدة تجارب تم الوصول إلى الموز، لأنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة ومفيدة للشعر، كما يزيد من كثافة الشعر ويساعد على نموه وأيضا علاجه من الجفاف وهيشان، ويعطى لمعانا طبيعيا، وأيضا يعتبر بديلا للبروتينات، لذلك سوف نستعرض لكم كيفية إستخدامه للحصول علي افضل النتائج .

تعرف معنا علي طريقة إستخدام قشور الموز للشعر

يعد ماسك قشور الموز والزيوت الطبيعية من افضل الوصفات للشعر كل ماعليك هو إحضار هذه المكونات :

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

خمس ملاعق من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق من المايونيز.

كيلو قشور موز “ويتم ترك قشور الموز في الشمس لمدة ثلاثة أيام حتى يجف قبل تحضير الماسك”.

طريقة إستخدام الوصفه لشعر صحي ولامع

يتم خلط جميع المكونات حتى تتجانس تماما.

يتم وضع الماسك 30 دقيقة على الشعر.

يتم شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

طريقة قشور الموز للتخلص من القشرة نهائيا

يمكنك التخلص من القشرة المزعجة نهائيا عن طريق إحضار قشرة ثمرة موز،وملعقتان من عصير الليمون،ونضيف اليهم كوب من اللبن،ثم

يتم خلط قشور الموز في الخلاط الكهربائي،وبعدها

نضع عصير الليمون وتقليب الخليط جيدا،ويتم غسل الشعر باللبن،ثم يترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة،وبعدها يلف الشعر بمنشفة دافئة،واخيرا يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو،وسوف تحصلين علي نتائج مبهرة.